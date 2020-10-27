 Türkiye′de doların yükselişi sürüyor | EKONOMİ | DW | 28.10.2020

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EKONOMİ

Türkiye'de doların yükselişi sürüyor

Türk Lirası karşısında dolar rekor tazeleyerek, sabah 8,22'den işlem gördü. Merkez Bankası ise 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1'e çekti.

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Türkiye'de Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine faiz seviyesini sabit tutmasının yanı sıra dış politikada özellikle Fransa ve Yunanistan ile yaşanan gerginlikler sonrası haftaya değer kaybı ile başlayan Türk Lirası'nın (TL) düşüşü bugün de sürdü.

Haftaya 8 lira çıtasını geçerek başlayan dolar bugün rekor tazeledi. Salı gününü 8,08'den kapatan Dolar/TL kuru çarşamba sabahı 8,22'ye yükseldi. Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren euro ise 10 liraya doğru gidiyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,22 TL'den, euro 9,68 TL'den, sterlin ise 10,73 liradan işlem görüyor. Çarşamba sabahı altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 503 lira oldu. Çeyrek altın 825 lira, tam altın bin 270 liraya ulaştı.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini

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"Kurdaki yükselişin nedeni ekonomik sıkıntıların yönetim tarafından kabul edilmemesi"

Öte yandan, Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini yüzde 12,1'e çekti. Merkez Bankası'nın önceki yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,9 seviyesindeydi. 

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi. Uysal, 2020 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini de yüzde 13,5'e çektiklerini belirtti. Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini dile getirdi.

MB Başkanı Murat Uysal

MB Başkanı Murat Uysal

Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet kısmi toparlanma gösterdiğini belirten Uysal, ancak küresel faaliyet salgın öncesi dönemin altında seyrettiğini ve ekonomiye yönelik belirsizliğin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda da bulunan Uysal, " Döviz kurundaki hareket birçok etkenden etkileniyor" dedi. "Merkez Bankası olarak nominal ya da reel herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz" diyen Uysal, "Orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir noktaya gelecektir. Reel açıdan TL aşırı değersiz. Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu.

ANKA,DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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