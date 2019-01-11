Türkiye'de dizi ve sinema teklifi Meclis'te kabul edildi

Türkiye'de "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM Genel Kurulu oturumunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim gibi alanlarda yapılan destek başvurularını değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" oluşturulacak.

Söz konusu destekleme kurulu sekiz üyeden oluşacak. Üyeler, ilgili meslek birlikleri tarafından belirlenecek dört sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde de yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere yine Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacağı belirtildi.

Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan film yapımcısı ile değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülürken, bu ceza aynı konuda filmlerin gösterimini yapanlar ve sinema salonu işletmecileri için 50 lira olarak belirlendi.

Mısır tartışması

Kanuna göre, sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. Böylece, bilet ile patlamış mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satışa sunulamayacak.

Türk sinemasında yapımcı ve dağıtımcılar arasında yaşanan bilet geliri krizine reçete olarak hazırlanan yasa teklifi, hangi projelerin destekleneceği konusunda sansür ve tekelleşme tartışmasına neden olmuştu.

DW/GA,MY

© Deutsche Welle Türkçe