Türkiye'de de denenen Çin aşısında tarih açıklandı

Çinli firma Sinovac, üçüncü faz deneylerine Türkiye'nin de katıldığı koronavirüs aşısının 2021 yılı başlarına kadar kullanıma hazır olmasını beklediklerini açıkladı.

Şirket CEO'su Yin Veidong, CoronaVac adlı aşının insanlar üzerindeki kitlesel deneyleri içeren üçüncü ve son fazı tamamlaması durumunda yılın başına kadar ABD dahil olmak üzere uluslararası dağıtıma başlanabileceğini kaydetti.

Yin, aşının dağıtımında deneylere katılan ülkelere öncelik vereceklerini belirtti.

Aşının kendisinde de denendiğini belirten Yin, "Başlangıçta stratejimiz Çin ve Vuhan üzerine kuruluydu. Ama kısa süre sonra Haziran, Temmuz aylarında stratejimizi dünyayı kapsayacak şekilde yeniden belirledik. Amacımız aşıyı ABD ve AB dahil tüm dünyaya sunmak" diye konuştu.

ABD, AB, Japonya ve Avustralya, sıkı yasal düzenlemeler nedeniyle Çin üretimi aşıların piyasaya girişinin engellendiği ülkeler arasında. Yin bu durumun değişebileceğini belirterek, çalışmalarının ABD, AB ve diğer ülkelerdeki standartları karşılayacağına inandıklarını kaydetti.

Deneylere katılan ülkeler nasıl seçildi?

CoronaVac'ın klinik deneylerine Brezilya, Türkiye ve Endonezya'da 24 bini aşkın kişinin katıldığını belirten Yin, Bangladeş ve muhtemelen Şili'de de ek deneyler planlandığını açıkladı. Şirket CEO'su, bu ülkeleri, korona vakalarında ciddi artışlar yaşadıkları, büyük nüfusa ve sınırlı araştırma-geliştirme kapasitelerine sahip oldukları için seçtiklerini belirtti.

Pekin'in güveyinde birkaç ay içinde kurulan fabrikada yılda 500 milyon doz aşı üretilmesi hedefleniyor. Şirket, Şubat ya da Mart ayına kadar "birkaç yüz milyon" doz üretmiş olmayı hedefliyor.

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Çinli şirketlerin üretim kapasitesinin bu yıl sonuna kadar 610 milyon, 2021 sonuna kadar da bir trilyon doza ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

AP,rtr/BK,HS

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