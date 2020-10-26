 Türkiye′de döviz kuru neden yükseliyor? | EKONOMİ | DW | 27.10.2020

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EKONOMİ

Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Ekonomistlere göre artışta Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra Ankara'nın yaşadığı diplomatik sorunlar ve S-400lerin test edilmesi etkili.

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"Kurdaki yükselişin nedeni ekonomik sıkıntıların yönetim tarafından kabul edilmemesi"

Türkiye'de Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu kayıp yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 25'ten fazla. Euro karşısında ise yaklaşık yüzde 30 değer kaybı yaşandı. 

Peki dövizdeki yükselişin sebebi teknik mi siyasi mi?

Ekonomistlere göre artışta Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra Ankara'nın yaşadığı diplomatik sorunlar ve S-400lerin test edilmesi etkili. Vatandaşlarsa yükselişten endişeli.

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"Kurdaki yükselişin nedeni ekonomik sıkıntıların yönetim tarafından kabul edilmemesi"  

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