Türkiye'de Covid-19 aşılama süreci  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun CoronaVac'a acil onay vermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşıyı olması ile başlayan koronavirüse karşı aşılanma süreci, sağlık çalışanları ile devam ediyor. İlk 24 saat içerisinde 250 bini aşkın sağlık çalışanı ilk doz aşıyı oldu.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformuna göre toplam 537 bin 386 kişi aşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İYİ Parti lideri Meral Akşener ve MHP lideri Devlet Bahçeli gibi bazı siyasi parti liderleri de aşı olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "vatandaş olarak" sırasını bekleyeceğini, önceliğin sağlık çalışanlarında olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları da aşılanma sürecinin başlamasından memnun. Aşı olan sağlık çalışanları, hem kendilerini, hem ailelerini hem de hastaları korumak adına önemli bir süreç olduğunu düşünüyor. Çoğu kendini daha güvende hissedeceğini belirtiyor.

Sağlık çalışanlarının ardından, yaşlılar yurdunda çalışanlar, ardından 65 yaş üzeri kişiler aşı olacak. Onları güvenlik birimleri, cezaevleri ve öğretmenler takip edecek.

Diğer yandan Türkiye'ye ulaşan 3 milyon doz aşının, risk grubunu aşılamaya yeterli olmayacağı belirtiliyor. Çin’li Sinovac şirketinin başkanı Yin Weidong, aşı talebine hızlıca yetişme konusunda ikinci bir yol üzerinde durduklarını açıkladı.

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