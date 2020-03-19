 Türkiye’de can kaybı 21’e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 22.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’de can kaybı 21’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı hasta sayısının 947’ye, can kaybının da 21’e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşlara kurallara uyma ve evde kalma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiğini açıkladı. Koca, Twitter üzerinden Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, hasta sayısının da 947’ye ulaştığını duyurdu. Bakan Koca, son 24 saat içinde 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını, bunlardan 277’sinin positif çıktığını duyurdu.

Koca, 65 yaş üstüne de çağrıda bulunarak, “Yaşlılarımızı uyarılım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor” uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile halka seslenerek kurallara uyma çağrısında bulundu. Devlet kurumlarının görevinin başında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim” ifadesini kullandı. Erdoğan sağlık personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Şahsım, ailem ve milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz” dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı da 17 Mart tarihinde yaşanmıştı.

DW / JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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