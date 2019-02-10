 Türkiye′de bin 112 kişiye gözaltı kararı | TÜRKİYE | DW | 12.02.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'de bin 112 kişiye gözaltı kararı

Ankara merkezli 75 ilde Gülen yapılanması ile ilgili operasyon düzenlendiği, bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildiriliyor.

Symbolbild Verhaftung (picture-alliance/dpa)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda soruları aldığı tespit edilen bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, Gülen yapılanmasıyla ilişiği olduğu düşünülen kişilerin yazılı sınav öncesi eriştiği soruları "örgüt üyelerine" verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını aldığı saptanan ve 130'unun hâlâ aktif görevde olduğu bin 112 kişi hakkında operasyon planlandığı, bu kapsamda bu kişilere ait bilgi ve delillerin 75 kente gönderildiği bildirildi. Operasyon öncesi bu illerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerine, KOM Daire Başkanlığı'nda da ayrıca bilgi ve eğitim verildiği kaydedildi.

Başkentte de sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 45 kişi hakkında, Ankara dahil 16 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği, Gülen yapılanmasıyla ilişiği olduğu düşünülen kişilerin işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü açıklandı.

DW/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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