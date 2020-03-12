Türkiye'de alınan ilk koronavirüs önlemleri

Türkiye'de bir kişide yeni tip koronovirüs tespit edilmesinin ardından virüsün yayılmasını engellemek için önlemler artırılıyor.

Resmi ve özel okullarda bütün sosyal etkinlikler iptal edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla gönderilen yazıda, "Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin" iptal edildiği belirtildi.

Üniversitelerde derslere ara verilip verilmeyeceği konusunda da henüz bir karar alınmadı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Kararı devletin alması lazım" açıklamasında bulundu. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda konuşan Saraç, "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım. Olası bir tatilde yüz binlerce öğrenci memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik de riskli olabilir" dedi.

Ankara'da iki toplantı

Okulların ve üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise kararın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak ve ilgili bakanların katılacağı toplantıda verilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun da bugün yine toplanarak, durum değerlendirmesi yapacağı belirtiliyor. Bilim Kurulu dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılmıştı. Sağlık Bakanı Koca, yazın virüsün etkisinin azalmasını beklediklerini, bu nedenle önümüzdeki 1-2 aylık sürecin alınacak önlemlerin uygulanmasında büyük önem taşıdığını ifade etmişti.

TSK'da "el sıkışmak durduruldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) de yeni tip koronavirüse karşı önlemler alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aldıkları önlemleri, "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk" şeklinde açıkladı.

Akar ayrıca, "Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da etkinlikler iptal

Virüsün yayılmasını önlemek için İstanbul'da birçok etkinlik iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan önlemleri Twitter hesabından duyurdu.

İstanbul'un yanı sıra Ankara'da toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

CHP Kurultay'ı ertelenecek mi?

Geniş katılımlı etkinliklerin iptali gündeme gelirken, CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara'da yapılacak olağan kurultayı konusundaki kararın bugün verilmesi bekleniyor. CHP Parti Meclisi'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapacağı toplantıda, kurultayın ertelenmesi gibi seçeneklerin konuşulacağı belirtiliyor.

DW,DHA/JD,MK

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