Türkiye'de 57 bin kişinin pasaportundaki sınırlama kalktı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırılarak, pasaportlarının geçerli hale getirildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıl süren OHAL boyunca, İçişleri Bakanlığı, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle on binlerce kişinin pasaportuna idari tahdit getirmişti. Bu kapsamda söz konusu kişilerin eş ve yakınlarına da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Temmuz 2018'de OHAL'in sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda yasal yönden sakınca olmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan idari tahdidin kaldırıldığını açıklamıştı.

İdari tahdit kaldırılarak geçerli hale getirilen son pasaportlarla, İçișleri Bakanlığınca pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541'e ulaştı.

Haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportları geçersiz kılınan toplam kişi sayısı bilinmiyor.

DW,İHA/CÖ,AÜ

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