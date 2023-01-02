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Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'na göre geçen yıl 334 kadın öldürüldü
Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'na göre geçen yıl 334 kadın öldürüldüFotoğraf: Tunahan Turhan/ZUMAPRESS.com/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

3 saat önce

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yıllık raporuna göre 2022'de 334 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 245 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

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2008 yılından beri kadın cinayetlerine ilişkin verileri kayıt altına alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2022 yılı raporunu açıkladı. Raporda, 2022'de 334 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, 245 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğu belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılı raporunda ise 280 kadının öldürüldüğünü, 217 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğunu tespit etmişti.

2022 yılı raporunda, 2008 yılından bu yana kadın cinayetlerinin azaldığı tek senenin İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıldığı 2011 yılı olduğu belirtilerek, kadın cinayetlerinde yaşanan artışa dikkat çekildi. Raporda, "İstanbul Sözleşmesi hakkında tartışmalar başladığından bu yana kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde artış yaşandı. İstanbul Sözleşmesiz geçirdiğimiz bu yılda da kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinde büyük bir artış gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.

Tedbir kararına rağmen korunmayan kadınlar

Rapora göre, kadınların yüzde 46'sı evli olduğu erkek, yüzde 10'u birlikte olduğu erkek, yüzde 8'i ise eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Rapordan çıkan önemli sonuçlara göre, 2022 yılında 23 kadın öldürüldüğü anda fail hakkında tedbir kararları olmasına rağmen korunmadı. Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların yüzde 50'si boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların korunmak için yetkililere başvurduğunda bile yeterli koruma alamadıklarının vurgulandığı raporda, ihmallerin kadınların hayatına mal olduğun altı çizildi: "Tedbir kararlarını ihlal eden faillere gerekli işlemleri yapmayanların, bu kararları sadece bir kağıt parçasından ibaret sayanların ihmalleri yıl boyunca kadınların hayatına mal oldu."

İstanbul Sözleşmesi'nin ve şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın ve çocukları koruyan 6824 sayılı kanunun uygulanmasını isteyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların etkin korunması için tedbir kararlarının uygulanması, sürecin takip edilmesi, devletin tüm birimlerinin kadın haklarını koruması ve görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Faillerin yüzde 14'ünün adli sicil kaydı vardı

Raporda, eldeki verilere göre 2022'de yaşanan kadın cinayetlerinden yüzde 14'ünde faillerin adli sicil kayıtlarının bulunduğu belirtilerek, geçen yıl bu oranının yüzde 9 olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca adli sicil kaydı olan faillerin yüzde 60'ının kadınları ateşli silahlarla öldürdüğü kaydedildi. Bu verilerin "adli sistemde cinsiyetçi tutumların varlığını, kadınların haklarının ve güvenliklerinin önemsenmediğini" gösterdiği, adli kaydı olan kişilerin bile ateşli silahlara ulaşabildiği ifade edildi.

Kadınların yüzde 41'inin kendi hayatına dair kararlar aldığı bahanesiyle, yüzde 5'inin ise ekonomik bahanelerle öldürüldüğü tespit edildi. Yüzde 54'ünün bahanesi ise tespit edilemedi.

Raporda, kadınların çalışma durumlarının tespit etmenin ise zor olduğu kaydedildi. "Çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir" denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümlerinin de aydınlatılmasını talep etti.

DW/JD, BÖ

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