 Türkiye′de 2 bin 456 yeni vaka | TÜRKİYE | DW | 02.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de 2 bin 456 yeni vaka

Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan itibarıyla ülke genelinde 2 bin 456 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 79 kişinin vefat ettiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 2 Nisan'a ait verileri açıkladı. Yapılan 18 bin 757 yeni testten 2 bin 456'sının sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan, 79 kişinin de vefat ettiğini bildirdi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.

2 Nisan itibarıyla yoğun bakım hasta sayısı bin 101, entübe hasta sayısı 783 ve iyileşen sayısı 415 olarak açıklandı.

Bakan Koca test sayısının bir gün öncesine göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini belirterek "Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" dedi.

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada ilk kez vaka ve ölümlerin illere göre dağılımını kamuoyuna açıklamış, tüm illerde vaka görülmesi üzerine il bazında veri açıklamama kararını değiştirdiklerini kaydetmişti.

Bakan, ölüm vakalarının yüzde 80'e yakınının 60 yaş üstü hastalarda kaydedildiğine dikkat çekerek bu yaş grubunun izolasyonunun önemine bir kez daha dikkat çekmişti.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sağlık Bakanı: Türkiye'de tüm illerde koronavirüs var

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün tüm illerde görülmesinin ardından il bazında veri açıklamaya başlama kararı aldıklarını bildirdi. Ülke genelinde vaka sayısı 15 bin 679'a, ölü sayısı 277'ye yükseldi. (01.04.2020)  

Türkiye'nin gönüllüleri koronavirüse karşı

Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesi devam ederken halktan çok sayıda gönüllü de hem sağlık çalışanlarına hem de yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için kolları sıvadı. (02.04.2020)  

Dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı

DSÖ "hızlı tırmanış"tan endişeli. Wimbledon ilk kez iptal edildi. Almanya İran'dan uçuşları yasakladı. Bulgaristan OHAL'i bir ay daha uzatıyor. UEFA Haziran maçlarını erteledi. Fransa binlerce tutukluyu tahliye edecek... (01.04.2020)  

Benzer içerik

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı: Türkiye'de tüm illerde koronavirüs var 01.04.2020

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün tüm illerde görülmesinin ardından il bazında veri açıklamaya başlama kararı aldıklarını bildirdi. Ülke genelinde vaka sayısı 15 bin 679'a, ölü sayısı 277'ye yükseldi.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75'e yükseldi 26.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten can kaybının 75'e yükseldiğini duyurdu. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı. Koronavirüs salgınında günün önemli gelişmeleri...

Türkei Corona-Krise | Straßenszene Istanbul

Türkiye'de can kayıpları 75'e yükseldi 27.03.2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Öte yandan salgına karşı alınan önlemler ise genişletiliyor. Bu kapsamda pazar yerlerine yeni düzenlemeler geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tıp profesörü Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dahiliye uzmanı İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs tedavisi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Taşçıoğlu, Türkiye’de virüs nedeniyle ölen ilk doktor.  

FOTO-GALERİ

default

Maskem olmadan asla!

Hastalığı önleyip önlemediği sıkça tartışılsa da günlük hayatta koruyucu maske kullanımı artık pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan başlıca önlemler arasında yer alıyor. Maskeler ülkeye göre çeşitlilik gösteriyor.  