 Türkiye′de 14 Nisan′da ″kısmi kapanma″ başlıyor | TÜRKİYE | DW | 13.04.2021

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TÜRKİYE

Türkiye'de 14 Nisan'da "kısmi kapanma" başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de artan korona vakaları nedeniyle ramazan ayının ilk iki haftasında "kısmi kapanma" uygulanacağını açıkladı. Yeni tedbirler, 14 Nisan akşam saatlerinden itibaren geçerli olacak.

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Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri "biraz daha sıkılaştırma" kararı aldıklarını ve bu süreçte "kısmi kapanma" uygulamasına gidileceğini söyledi.

Alınan tedbirlerin 14 Nisan akşam saatlerinden itibaren geçerli olacağını duyuran Erdoğan, vaka ve vefat sayılarında hedeflenen iyileşme sağlanamazsa, "devamında çok daha sert uygulamalar" geleceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şu şekilde:

- Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

- Sokağa çıkma saatlerinde, zorunlu hâller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içinde toplu taşıma kullanması yasaklandı.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekânlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

- 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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