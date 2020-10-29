 Türkiye′de şoförlere yeni belge şartı: Psikoteknik | TÜRKİYE | DW | 03.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de şoförlere yeni belge şartı: Psikoteknik

Türkiye’de 2021 itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yolcu ve yük taşıyan sürücüler psikoteknik belgesi almak zorunda. Amaç trafikteki “300 bin riskli sürücüyü” bulmak.

default

Daha önce de tam altı kez gündeme gelen ve her seferinde çeşitli nedenlerle ertelenen "psikoteknik belgesi" bu kez yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2021 itibariyle ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan her bir sürücünün bu belgeyi alması zorunlu oldu. Psikoteknik testini geçemeyenler yolcu ya da yük taşıyamayacak. Belge almadan bu işi yapanlara da 1080 TL ceza kesilecek.

Peki "psikoteknik belgesi" nedir? Nereden alınır? Fiyatı nedir? Bu soruların yanıtlarını uzmanlarına sorduk.

Aslında sistem yıllardır Türkiye'de mevcut. Ne var ki psikoteknik merkezlerinin sayısının yetersiz oluşu, piyasadaki tepkiler, pandemi gibi nedenlerle bugüne kadar uygulamanın yürürlüğe girmesi hep ertelendi. Ancak bu kez ertelemenin olmayacağı belirtildi.

Testler psikoteknik merkezlerinde yapılıyor. Testin süresi en az bir saat sürüyor, sürücünün durumuna göre iki saate kadar da uzayabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlar ise en az 170, en fazla da 220 TL.

GVC Psikoteknik Kurucusu Uzman Psikolog Güvenç Sağ, altı ay önce psikoteknik merkezi kurdu. Beşiktaş’taki ofisinde son günlerde test konusunda bir yoğunluğun olduğunu anlattı. Testin nasıl yapıldığına dair ayrıntıları DW Türkçe'ye aktaran Sağ'ın ilk uyarısı, bu testi sadece psikologların uygulayabildiği oldu. Sürücülerin trafikte gerçekten yeterli olup olmadığını psikolojik açıdan ölçebilen tek test olduğunu ifade eden Sağ, bu nedenle 12 soruluk bu değerlendirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Simülasyonu terk edenler oluyor"

Bir sürücünün testten geçip geçmediğine psikologlar karar vermiyor. Bu merkezler sadece sürücünün durumunu raporlayıp psikiyatrlara gönderiyor. Test sonucu raporuna ve kendi muayenesine göre bir değerlendirmede bulunan psikiyatr kişinin bu belgeyi alıp alamayacağına karar veriyor.

Test bir simülasyon aleti aracılığıyla yapılıyor. Bu similasyon aslında bir sürücü mahaline benziyor. Pedallar, direksiyon var. Sorular gerçek görüntülerden oluşuyor, sürücünün ne şekilde tepki vereceği ölçülüyor. Uzman psikolog Sağ, bu testlerde ne gibi ölçümler yapıldığını şöyle açıklıyor:

"Çeşitli kişilik testleri, dikkat, algı, hız, mesafe tahmin gibi testlerimiz var. Bu testlerde adayın trafiğe çıkmaya yeterli olup olmadığını ölçebiliyoruz."

Sağ'a göre, bazı sürücüler bir saatlik strese dayanamıyor. 15 dakikada simülasyonu terk edenler bile var.

Türkiye'de 4 milyona yakın ticari araç sürücüsü var

Türkiye'de 4 milyona yakın ticari araç sürücüsü var

Ülke genelinde 840 merkez var

Türkiye’de yaklaşık 60--65 milyon arasında ehliyetli sürücü bulunuyor. Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu'ya göre, bunların 300 bini risk grubunda. Kutlu, bu sayılara trafikte alkollü araç kullanımı ile hız limitlerini aşan kişilere uygulanan cezalarla ulaşıldığını belirtti.

Psikoteknik belgesinin de temel amacı bu 300 bin kişiyi bularak yolcu ve yük taşımasını engellemek, böylece trafiği daha güvenli hale getirmek.

Kutlu, Türkiye'de toplam 840 psikoteknik merkezinin olduğunu anlatarak, bu sayının tüm ihtiyacı karşılayacağını görüşünde:

"Yeteri kadar test cihazı mevcut. Tüm ticari araç kullanıcılarının bir an önce raporlarını almalarını bekliyoruz. Bizim amacımız riskli sürücüyü tamamen ya da kısmi olarak trafikten men etmektir. 4 milyona yakın ticari araç sürücüsü var. Yüzde 30'u raporlarını almış, yüzde 70’inin almadığını istatistiklerden anlıyoruz."

Test beş yılda bir tekrarlanacak

Kutlu, psikolojik açıdan yetersiz olan sürücülerin de bu testlerden geçemeyeceğini şu sözlerle anlatıyor: "Riskli sürücüler mutlaka elenir. Psikiyatristler sürücünün tüm ilaçlarını görebilir. Gerekirse kan ve idrar tahlili isteyebilir. Örneğin bir epilepsi hastası olup olmadığını dahi anlayabilir. Bugüne kadar bu tür rahatsızlıkları olanların ticari amaçlı araç kullanımının önünde bir sorun yoktu. Bu önemli bir adım.”

Testler tüm merkezlerde aynı sorularla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği iki tür simülasyon var. Biri Avusturya diğeri ise yerli üretim. Eğer sürücü testi geçerse psikoteknik belgesine de sahip olmuş oluyor. Ancak sürücüye herhangi bir kart verilmiyor. Yapılacak denetimlerde polis ya da jandarma bu belgeyi e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Yeni düzenleme ile trafiğin daha güvenli olup olmayacağı, trafikte ölümlü ya da yaralanmalı kazaların azalıp azalmayacağını ise zaman gösterecek.

Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İstanbul trafiğinde koronavirüs durgunluğu

Koronavirüs salgınına karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yüzde 82,7, iki yaka arasındaki geçişleri yüzde 52,8 azalttı, hız ortalamaları yükseldi.  

Aile hekimlikleri pandemi sürecinden nasıl etkileniyor?

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına göre, pandemi koşullarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için, toplumun sağlık başvurularının büyük bir kısmını karşılayan aile hekimlikleriyle ilgili yeni düzenlemeler şart.  

Türkiye'de adliyelerde HES kodu şartı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirdi. Uygulamaya bugünden itibaren başlandığı bildirildi.  

Benzer içerik

Halkbank Schriftzug Logo

Erdoğan ile Trump arasında Halkbank trafiği 29.10.2020

NYT gazetesi, Halkbank davası sürecinde Erdoğan ile Trump'ın kişisel ilişkileri üzerinden ABD'nin yargı kurumlarına uygulanan baskı ve özel görüşmeleri 20'den fazla eski yetkiliyle konuşarak haberleştirdi.

Frankreich Präsident Macron | Rede an die Nation

Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi 20.11.2020

Fransa, Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması için uluslararası denetim istedi. Fransa, Rusya ve Türkiye'nin Batılı güçleri Dağlık Karabağ ile ilgili barış görüşmelerinin dışında bırakmasından endişe ediyor.

Türkei Istanbul | Boss der türkischen Mafia: Alaattin Cakici umringt von Polizisten

Türkiye uzmanı Posch: Türkiye'de halk hukuk devleti istiyor 22.11.2020

Türkiye uzmanı Walter Posch, Türkiye yeraltı dünyasının Avrupa’ya uzanan güç mücadelesi, Çakıcı’nın tehditleri ve ona arka çıkan MHP lideri Bahçeli’nin hamleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye'de adliyelerde HES kodu şartı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirdi. Uygulamaya bugünden itibaren başlandığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  