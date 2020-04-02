 Türkiye′de ücretsiz maske dağıtımı başladı | TÜRKİYE | DW | 06.04.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımı başladı

Türkiye'de ePttAVM üzerinden başlatılan ücretsiz maske siparişlerinin, internet sitesinde oluşan büyük yoğunluk nedeniyle artık e-devlet üzerinden verileceği bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Maskelerin dağıtımını üstlenen ePttAVM.com,  çok sayıda başvuru nedeniyle internet sitesi üzerinde büyük bir yoğunluk oluşması üzerine maske siparişlerinin e-devlet üzerinden alınacağını duyurdu.

PTT'den yapılan açıklamada, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz" denildi.

Uygulama çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere maske dağıtımı yapılmayacak. Vatandaşların her hafta beş maskelik bir paket alma hakkı bulunduğu ve teslimatın PTT Kargo ile ücretsiz olarak yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıklamıştı. 

Altun, maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü koronavirüs salgınına karşı ek önlemler açıklamış, toplu bulunulan alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini bildirmişti.

Türkiye'de 5 Nisan itibarıyla 27 bin 69 koronavirüs vakası kaydedilirken toplamda 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DW/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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