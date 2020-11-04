 Türkiye′de çürük binaları yapan müteahhitlere ne oldu? | TÜRKİYE | DW | 05.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de çürük binaları yapan müteahhitlere ne oldu?

İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası da davalar açılmıştı. Bu davaların akıbetini araştırdık...

Video izle 04:26

Sorumlular cezalandırılacak mı?

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin 112’si dokuz binanın enkazından çıkarıldı.

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu dokuz kişi, gözaltına işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiç Peki, sorumlular cezalandırılacak mı? Bu soruyu daha önce de soruldu. Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 285 bin kişi evsiz kalmıştı. 1999 depreminde haklarında dava açılanların akıbetini araştırdık.

Haberi izlemek için videoyu tıklayın!

 

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sorumlular cezalandırılacak mı?  

Benzer içerik

Türkei Izmir Erdbeben | Einsturz Yagcioglu Apt.

TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu 04.11.2020

TBMM'de beş partinin ortak kararıyla depremlerin zararını en aza indirgeyecek önlemlerin saptanması için araştırma komisyonu kuruldu. İzmir'deki arama-kurtarma çalışmaları ise sona erdi.

Türkei Erdbeben Izmir

İzmir depremi: İki el, bir kader 03.11.2020

İzmir’de yaşanan deprem, enkaz başında bekleyen insanlarda öfkeyi de umudu da canlı tutuyor. Ailesinin, cansız bedenini beklediği Ali B. ile itfaiye memurunun parmağını sıkı sıkıya tutan Elif’in ‘faili’ aynı.

Türkei Izmir Erdbeben | Einsturz Yagcioglu Apt.

İzmir’de depremle ilgili 9 gözaltı 02.11.2020

İzmir'de geçen cuma meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken, yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ankara’nın gözü de kulağı da Amerika’da

Ankara, Amerika’dan gelecek seçim sonuçlarına odaklandı. Uzmanlar, Biden’ın kazanmasının ikili ilişkilerde radikal sonuç yaratmayacağını söylese de, Ankara’nın tercihinin Trump olduğunu vurguluyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  