Türkiye'de çürük binaları yapan müteahhitlere ne oldu?

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin 112’si dokuz binanın enkazından çıkarıldı.

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu dokuz kişi, gözaltına işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiç Peki, sorumlular cezalandırılacak mı? Bu soruyu daha önce de soruldu. Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 285 bin kişi evsiz kalmıştı. 1999 depreminde haklarında dava açılanların akıbetini araştırdık.

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Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe