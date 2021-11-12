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Türkiye

29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edildiği Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri devam etmektedir.

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulmuştur. Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 31 Temmuz 1959'da ortaklık başvurusunda bulunan Türkiye, 1999'da AB'ye resmen adaylık statüsü elde etmiştir. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtasında yer almaktadır. Türkiye ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

A Turkish man uses his smartphone, in the Eminonu district of Istanbul, on March 21, 2014. Turkey's combative prime minister warned March 21, 2014 that he would eradicate Twitter in the wake of damaging allegations of corruption in his inner circle that have spread across social networks in recent weeks. 'We will wipe out Twitter. I don't care what the international community says,' premier Recep Tayyip Erdogan said at an election rally in the western province of Bursa. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir" 12.11.2021

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instagram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.

Dolar rekor kırdı 10TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
An undated picture shows the wind power park La Venta in Oaxaca, Mexico. According to Energy Center Research Academic Secretary, Edgard Santoyo Gutierrez's statements, Mexico has available wind power and solar resources but still depends on technologies developed in other countries, 1 July 2010. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/HO/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye için nükleer mi yenilenebilir enerji mi? 12.11.2021

Nükleer santraller güvenlik tehlikesi ile tartışma konusu olsa da kesintisiz, sıfır karbonlu üretim için önemli görülüyor. Yenilenebilir enerji sektörü temsilcilerine göre ise güneş ve rüzgar geleceğin enerji kaynakları.
A Turkish flag flutters atop the Turkish embassy as an Israeli flag is seen nearby, in Tel Aviv, Israel June 26, 2016. Picture taken June 26, 2016. REUTERS/Baz Ratner © Reuters/B. Ratner

Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası 11.11.2021

İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.
FILE - In this photo provided by the Turkish Defense Ministry on Aug 10, 2020, Turkey's research vessel, Oruc Reis, in red and white, is surrounded by Turkish navy vessels as it was heading in the west of Antalya on the Mediterranean, Turkey, Monday, . Greece says it will conduct a navy and air force exercise in an area of the eastern Mediterranean where Turkey is prospecting for oil and gas in an area as the neighboring countries remain locked in a dispute over offshore energy rights. (Turkish Defense Ministry via AP, Pool) |

AB Türkiye’ye yaptırımları uzattı 11.11.2021

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları 11.11.2021

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.

DW Haber - 10.11.2021 10.11.2021

DW Haber'de bugün; TÜGVA belgelerini paylaşan Metin Cihan gördüklerini anlattı; Lütfü Türkkan'a İYİ Parti içinden baskı; Tarım Bakanı'na haciz tepkisi: "Çiftçin ölmüş, haberin yok"; İki Boğaziçili öğrenci bir aydan fazladır tek kişilik cezaevi hücresinde.

ANTI LANDMINE conference - MSP Wien, 20. 12. 2017 Landminen, Achtung Landmine - LANDMINE Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS |

Mayın kurbanlarının sayısı geçen yıl yüzde 21 arttı 10.11.2021

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybeden veya yaralananların sayısı geçen yıl 7 bin 73 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de de 24 kişi mayın nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Yeni göçmen rotası: Belarus krizi Türkiye'ye sıçrar mı? 10.11.2021

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?

22.01.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Autos stauen sich während dem ersten Feinstaubalarm im Jahr 2019 auf einer Straße im Verkehr. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye de imza attı: 2040'a kadar CO2 salınımı sıfırlanacak 10.11.2021

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, kent ve şirket, yeni otomobil ve minibüslerde karbondioksit salınımının en geç 2040'a kadar sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.
A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin 10.11.2021

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
FILE - In this Sunday, Sept. 10, 2017 file photo, migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' interior ministry says on Monday, Oct. 23, 2017, larger European Union member states should take on a fairer share of the burden by accepting more migrants for resettlement from other partners on the bloc's fringes that first receive them. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi 09.11.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.
March 11, 2021*** IZMIR, TURKEY - MARCH 11: Fog drifts over the city following rain at morning hours in Izmir, Turkey on March 11, 2021. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency

Türkiye iklim performansında 42'nci sırada 09.11.2021

Dünyada 60 ülkenin iklim karnesi açıklandı. İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42'nci gelirken yenilenebilir enerjilerde "yüksek", enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise "çok düşük" not aldı.
Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava 08.11.2021

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

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