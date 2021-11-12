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29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edildiği Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri devam etmektedir.
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulmuştur. Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 31 Temmuz 1959'da ortaklık başvurusunda bulunan Türkiye, 1999'da AB'ye resmen adaylık statüsü elde etmiştir. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtasında yer almaktadır. Türkiye ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere buradan ulaşabilirsiniz.
Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."