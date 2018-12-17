 Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi′nde 78. sırada | TÜRKİYE | DW | 29.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 78. sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 78. sırada yer alan Türkiye "demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle" aynı kategoride değerlendirildi.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität (Imago/blickwinkel)

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi'ni açıkladı. Örgütün raporuna göre, dünya genelinde yolsuzlukta artış gözleniyor. 180 ülkedeki durumun değerlendirildiği algı endeksinde, ülkelerin üçte ikisi 100 puan üzerinde yapılan değerlendirmede 50'nin altında puan alarak "yolsuz ülkeler" arasında yer aldı.

Yolsuzluk Algı Endeksi'nin üst sıralarında İskandinav ülkeleri yer aldı. 100 üzerinden 88 puanla Danimarka endeksin ilk sırasında yer alırken onu 87 puanla Yeni Zelanda izledi. Üçüncü sırayı ise İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Singapur paylaştı. Endeksin son sıralarında ise 13 puanla Güney Sudan ve Suriye, 10 puanla Somali bulunuyor.

Örgütün raporuna göre, hukuk devletinin ve demokratik kurumların zayıflaması, sivil toplum ve bağımsız medyanın toplumdaki alanlarının daralması durumunda bir ülkede yolsuzluk artış gösteriyor. Raporda, son yıllarda dokuz ve sekiz puan kaybeden Macaristan ve Türkiye'deki durum buna örnek gösterildi.

Türkiye "demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle" aynı kategoride

Geçen yıla kıyasla bir puan artış gösteren Türkiye 41 puanla bu seneki Yolsuzluk Algı Endeksi'nin 78. sırasında yer aldı. Ancak Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin verdiği bilgilere göre, Türkiye 2012 yılından bu yana endekste en çok gerileyen beş ülke arasında yer aldı. Son 5 yılda en çok puan kaybeden beş ülke Santa Lucia (-16), Bahreyn (-15), Suriye (-13), Macaristan (-9) ve Türkiye (-8) oldu.

Derneğin internet sayfasında yer alan açıklamada, "2018 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Bu alanlarda yaşanan ihlaller Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerine çıkmasına engel olmaktadır. Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve liyakat ilkelerine yönelik ihlaller, Kamu İhale Kanunu’nun lafzına ve ruhuna aykırı uygulamalar, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ve özelleştirme süreçlerinde kamu çıkarına aykırı ihale süreçleri ve uygulamalar öne çıkan sorunlar arasında görülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflaması ile Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Örgüt, Yolsuzluk Algı Endeksi 1995'ten bu yana her yıl yayınlıyor.

Epd,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de yolsuzluk algısı artmaya devam ediyor

Türkiye, Uluslarararası Şeffaflık Örgütü'nün 2017 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 180 ülke arasında 81'inci oldu. Türkiye geçen yıl aynı endekse göre 75'inci sıradaydı. (21.02.2018)  

Dünyada yolsuzluk ve rüşvet artışta

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi adlı yıllık raporu açıklandı. Rapora göre dünya genelinde rüşvet ve yolsuzluğun artıyor. (25.01.2017)  

Türkiye'ye yolsuzluk raporunda kötü not

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 176 ülke içinde 75’inci sıraya geriledi. Örgüt, güçlü demokratik kurumların olmadığı ülkelerde yolsuzlukla mücadelenin zorluklarına dikkat çekti. (25.01.2017)  

Benzer içerik

Türkei Geschäftsmann Reza Zarrab

Muhalefetten çağrı: 17-25 Aralık'ın üstünü kapatmayın 17.12.2018

Türkiye'yi sarsan 17-25 Aralık soruşturma sürecinin üstünden beş yıl geçti. Hükümet "Gülen cemaatiyle mücadele kesintisiz sürecek" derken, muhalefet hükümete "Her şeyin üstünü kapatıyorsunuz" eleştirisinde bulunuyor.

Bağış Erten: Türk futbolu krizde 19.12.2018

Üç büyüklerin iflasın eşiğine geldiği Türkiye'de futbol dünyasında yaşananları spor yazarı Bağış Erten, Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi. Türk futbolunun krizde olduğunu söyleyen Erten, "Harcanan her üç liranın bir lirası futbola gidiyor. Geri kalanı yolsuzluk" diyor.

Türkei, Ankara: Oppositionspolitiker Eren Erdem

Erdem’in avukatı: Adaletsizlik duyulsun diye açlık grevine başladı 28.01.2019

CHP eski milletvekili Eren Erdem, “Adalet Orucu” olarak adlandırdığı açlık grevine başladı. Avukatı Onur Cingil, Erdem’in “yaşadığı adaletsizliğin tüm Türkiye” tarafından duyulması için bu kararı aldığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Präsidentschaftswahlen in der Türkei (picture alliance/dpa/E. Tazegul)

Suriyeliler yerel seçimlerde oy kullanacak mı?

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin önde gelen gündemlerinden biri, Türkiye’deki Suriyelilerin seçimlerde oy kullanıp kullanmayacağı... Altı soruda bu konudaki iddiaları ve hukuki durumu inceledik. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  