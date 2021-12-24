 Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi | Türkiye | DW | 01.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi

Elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçişlerine kadar Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi. Elektrikte fiyat artışı yüzde 50 ila yüzde 125 arasında olurken, konutlarda doğal gaz zammı yüzde 25.

Deutschland Symbolbild Stromnetze

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildiği bildirildi. Buna göre mesken aboneleri için aylık 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL / kilowatt; 150 kilowattın  üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt oldu. Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmış oldu.

EPDK’nin açıklamasında kademeli tarife ile dar gelirlilerin korunması ve enerji tasarrufu amaçlandığı belirtilerek, “Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur” denildi.

Açıklamada, maliyet artışları nedeniyle fiyatlarda yeni düzenlemenin zorunlu olduğu kaydedildi.

Doğal gaza zam

Ocak ayı itibarıyla yeni doğal gaz tarifesi açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan duyuruya göre konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatı yüzde 25; büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gazın fiyatı ise yüzde 50 zamlandı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 15 oranında arttı.

Benzin ve motorin 13 liraya dayandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine 1,29, benzine 0,61, LPG’ye ise 0,78 TL zam yapıldığını duyurdu.

Yılın son saatlerinde yapılan zamla İstanbul'da benzinin litresi 12,92 liraya, motorin litre fiyatı 12,74 liraya, LPG'nin litre fiyatı da 8,76 liraya çıktı.

Video izle 03:04

Doğal gaz faturaları cep yakıyor: "Isınamıyoruz"

Köprü geçişlerinde iki yönde de ücret alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları açıkladı. Buna göre, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bakanlık, Avrasya Tüneli'ne ilişkin düzenlemesini de, ''Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 – 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir'' diyerek duyurdu.

DW / GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife tartışması

Hükümetin yeni yılla birlikte elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye geçme planı tartışmalara neden oldu. Tüketici Hakları Derneği’ne göre elektrik fiyatlarındaki kademelendirme net değil.  

Benzer içerik

A transmission tower in Turkey, August 2019

Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife tartışması 24.12.2021

Hükümetin yeni yılla birlikte elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye geçme planı tartışmalara neden oldu. Tüketici Hakları Derneği’ne göre elektrik fiyatlarındaki kademelendirme net değil.

Gaspipeline TAP (Transadriatische Pipeline/Trans Adriatic Pipeline) Die Kompressorstation (Verdichterstation) Kipoi in Griechenland ist Teil der Gaspipeline TAP, die seit Januar 2021 in Betrieb ist und Erdgas aus Aserbaidschan über Georgien, die Türkei, Griechenland und Albanien nach Italien transportiert. Die Fotos wurden im Oktober 2019 gemacht. Copyright: © Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG

Doğal gaz faturaları cep yakıyor: "Isınamıyoruz" 30.12.2021

Yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, doğal gaz faturalarından şikayetçi. Uzmanlar haftaya mecliste görüşülecek kademeli doğal gaz tarifesine şüpheyle yaklaşıyor.

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor 30.12.2021

Son 2 yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, 2021 yılını ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakıyor. Ekonomide 2022’nin gündemi ise yüksek enflasyon, bir başka deyişle "hayat pahalılığı" olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40’lara dayanması bekleniyor.