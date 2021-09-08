Türkiye ve Mısır'dan normalleşme yolunda yeni adım mesajı

İlişkileri normalleştirmeyi amaçlayan Türkiye ve Mısır'dan heyetler, istikşafi istişarelerinin ikinci turunu Ankara'da gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Eylül'de yapılan istişarelerin ardından yayımladığı ortak açıklamada, görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dâhil bazı bölgesel konuların ele alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.

İstişarelerin ilk turunda olduğu gibi, ikinci turunda da Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır heyetineyse Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlık etti.

Ülkeler arasındaki istişarelerin ilk turu, 5-6 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilmişti.İlk tur sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "samimi havada" geçen bu istişarelerde "Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulduğunu" belirterek "Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Müslüman Kardeşler faktörü

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen Müslüman Kardeşler hareketinden Muhammed Mursi'nin Abdülfettah el Sisi liderliğindeki ordunun askeri müdahalesiyle devrildiği 2013 yılında bozuldu.

O tarihten beri karşılıklı olarak büyükelçi bulundurmayan iki ülke, Libya'daki savaşta da farklı tarafları desteklemişti. Ancak Ankara, özellikle Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephenin güçlenmesi üzerine son dönemde Kahire ile diplomatik temas kurma yoluna gitti.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesinin önündeki en önemli engellerden biri, tarafların Müslüman Kardeşler'e farklı yaklaşımı olarak gösteriliyordu. Fakat Ankara'nın Türkiye'den Sisi yönetimi aleyhinde yayın yapan Mısır medyasının yayınlarına müdahale etmesi ve bazı yayın organlarının da bu telkinle yayın çizgilerini değiştirmeye başlaması, Kahire'de memnuniyet yarattı.

Büyükelçi atamaları

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı günü NTV'ye yaptığı açıklamada, Mısır heyetinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili olarak "Bu görüşmelerden sonra birlikte karar verirsek karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımları atarız" demişti.

Çavuşoğlu, "Hangi konularda adım atacağımız konusunda hemfikir olursak adımlar atılır. Mısır ile ekonomik ilişkilerimiz son derece iyi. Ülkelerle siz bazen iyi ilişkiler içinde olursunuz, bazen gerginlik olur, bunu ticarete yansıtırsanız doğru olmaz" ifadesini kullanmıştı.

Deniz yetki alanları konusunda ise Mısır'ın da istemesi hâlinde müzakerelere başlanabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bizimle yapacakları bir anlaşmadan daha fazla alan elde edecekleri aşikâr" dedi.

DW/CÖ,JD

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