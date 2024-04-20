Türkiye ve Mısır'dan Filistin'de acil çözüm çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde yapılan görüşmede Gazze'yi ele aldıklarını belirten Fidan, iki ülkenin Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettiğini kaydederek, "Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan ulaşması için gece gündüz yoğun çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail arasındaki gerginliğe de değinen Fidan, "Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail gerilimi, bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak başından beri aynı şeyi söyledik. Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu krizler artarak devam edecektir" dedi.

Filistin meselesine ilişkin gelişmelerin global etkisine de dikkat çeken Hakan Fidan, "Filistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetikliyor. Burada olan her şey Batı'yı da etkiler. Bu artık ezilenlerle ezenler arasındaki bir savaş olmaya başladı" diyerek, Batı'nın haksızlığa ses çıkarması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkının altını çizen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de meselenin çözüme ulaştırılmaması halinde Ortadoğu'da krizlerin bitmeyeceğini dile getirdi. Mısırlı Bakan, İsrail-İran geriliminin de kendilerini endişelendirdiğini kaydederek, yaşanan bu gerilimin uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdığını belirtti.

İkili ilişkilerde geniş iş birliği vurgusu

Şukri'yle görüşmelerinde Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya'daki sorunları da masaya yatırdıklarını kaydeden Fidan, Sudan'daki iç savaşın nasıl durdurulabileceğine ilişkin çözüm planlarını da istişare ettiklerini ifade etti. Fidan iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin olarak, "Mısır ve Türkiye arasında sadece ikili ilişkilerde değil coğrafi anlamada da geniş bir iş birliği var. İki kardeş ülkeyiz ve çok büyük iş birliği potansiyelimiz var. Biz buradaki büyük potansiyeli görüyoruz" diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı da bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerini her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde ilerletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bakan, Ankara ile ticaret hacmini 15 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek bu potansiyelin her iki ülke açısından da mevcut olduğunun altını çizdi.

dha / SÖ,ET

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