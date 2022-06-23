Türkiye ve İsrail'den diplomatik temsil hamlesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid bugün Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lapid, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu görüşmede, iki ülke arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılıklarını tekrar teyit ettiklerini söyledi. Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomatik temsilciliğimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" dedi.

Görüşmelerde ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, eylül ya da ekim ayında Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı karşılıklı sektörel heyet ziyaretleri, yüksek teknoloji alanında ortak projeler, turizm iş birliği olanaklarının artırılması gibi hususları da değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs'daki orman yangınlarına İsrail’in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, "KKTC'deki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı. Bugün kendileri, 'Türkiye'de ihtiyaç var mı?' diye sordular. Bu teklifleri için çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de böylesi günlerde her zaman dayanışma içinde olduğumuzu hatırlatmak isterim" dedi.

Görüşmelerde Filistin ve İsrail meselesinin de gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu konudaki beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi bir şekilde biliyor. Çünkü her görüşmemizde bu hassasiyetimizi paylaşıyoruz. Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid İsrail'de 25 Mayıs'ta biraraya gelmişti Fotoğraf: Cem Ozdel/AA/picture alliance

Lapid'den İran'a terör tepkisi

Çavuşoğlu'nun ardından söz alan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyaloğu da iyileştireceğiz. Umuyoruz ki bu adımları çok yakın zamanda tamamlarız" diye konuştu.

Lapid, Türkiye ile turizm iş birliğinin de geliştirileceğini belirterek, "Türkiye, bizim bir numaralı turist destinasyonlarımızdandır. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler, korku olmaksızın Türkiye'ye geri dönebileceklerdir. Güzel İstanbul'a ve Antalya'nın, sizin memleketinizin güzel kumsallarına İsrailliler turist olarak gidebilecektir. Önümüzdeki hafta, sizin Kudüs'ü ziyaretinizde başlatmış olduğunuz girişimi nihayetlendireceğiz. Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrailli havayolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatmak üzere. Bu bağlamda ilişkiler çok güzel devam etmekte" dedi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçen Pazartesi günü İsrail'in vatandaşlarına, İstanbul için en yüksek seyahat uyarısında bulunmasına atıfta bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşların hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye'nin İsrail ile yapmış olduğu gerek diplomatik gerek güvenlik iş birliği sayesindedir. Türk istihbaratı, yakın zamanda bir İran komplosunu ortaya çıkardı ve bu çalışmalar devam etmekte. Biz, Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordine aktiviteleri için kendilerini tebrik ediyoruz. İran, bu terör saldırısı girişiminin arkasındadır. Bu noktada istihbaratlar, herhangi bir şekilde şüpheye yer bırakmamaktadır. İsraillilerin, sadece masum turistlerin hayatlarına kastetmekle kalmamış, Türkiye'nin egemenliğine de kastetmişlerdir. Hiçbir ülke buna müsaade edemez. Türkiye, buna nasıl yanıt vereceğini bilir, İranlılara; bundan eminiz. Bu noktada İsrail hiçbir şey yapmadan oturmayacaktır. Vatandaşlarına yapılacak saldırılarla ilgili çalışacaktır ve biz de tabii ki Türkiye'ye yaptığımız seyahat uyarısını değiştireceğiz."

DW,ANKA/TY,BK