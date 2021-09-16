Türkiye ve diğer AB adayı ülkelere milyarlık yardım geliyor

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AB'nin aday ülke Türkiye ile birlikte diğer altı aday ülke için öngördüğü 14 milyar 200 bin euro hacmindeki reform yardımı AP'nin de onayından geçti.
Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi aday ülkedeki reformların desteklenmesi amacıyla ayrılan14 milyar 200 bin euro hacmindeki katılım öncesi yardımın Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayından geçtiğini açıkladı. Böylece öngörülen yardımların onay süreci tamamlanmış oldu.
Varhelyi, yardımların AB'nin genişlemeye verdiği kararlı desteğin güçlü bir mesajı olduğunu söyledi. AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardımlarla Türkiye ile ilişkilerin sağlamlaştırılmasının ümit edildiği belirtilerek bu yardımlarla "özellikle Türkiye'de sivil toplum, temel haklar, AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin sorunsuz işlemesi ve aynı zamanda yeşil ve dijital ajandanın desteklenmesinin amaçlandığı" vurgulandı.
Türkiye dışında yardımların aktarılacağı diğer aday ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan. Aktarılacak yardımlarla gelecekteki AB üyelerinin gerçekleştireceği reformların destekleneceği kaydedilen açıklamada, yardımların ülkelerin gösterdiği çabalar doğrultusunda dağıtılacağına da dikkat çekildi.
Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı.
dpa/HS,SSB
© Deutsche Welle Türkçe
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