 Türkiye ve ABD karşılıklı yaptırımları kaldırdı | TÜRKİYE | DW | 02.11.2018

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TÜRKİYE

Türkiye ve ABD karşılıklı yaptırımları kaldırdı

Türkiye ve ABD arasındaki papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle çıkan kriz esnasında Türk ve ABD'li bakanlara yönelik uygulamaya konulan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırıldığı açıklandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol) ve Adalet Bakanı Aldülhamit Gül

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol) ve Adalet Bakanı Aldülhamit Gül

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Aldülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararlarını kaldırdığını açıklaması sonrası Türkiye de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'e yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

ABD, Türkiye ile yaşanan papaz Brunson krizi sırasında Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'yu Ağustos ayında Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırım listesine almıştı. Bu yasa kapsamında tanınan yetkiler uyarınca ABD, Gül ve Soylu için ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve faiz gelirlerinin dondurulması kararı almıştı. 

ABD'nin iki bakana yönelik yaptırım kararını kaldırdığına ilişkin açıklamasından sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'e misilleme olarak uygulanan yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamada ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk bakanlara ilişkin yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD'li bakanlar Sessions ile Nielsen'e uygulanan "Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sol) ve ABD Başkanı Donald Trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sol) ve ABD Başkanı Donald Trump

Karar Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra geldi

Yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılması kararı ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında geldi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolünde olan Menbiç bölgesinde Türkiye ile ABD'nin ortak devriye görevinin başladığının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dün telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ele alınan diğer konuların yanında iki liderin ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını da ifade ettiği aktarılmıştı.

Papaz Andrew Craig Brunson

Papaz Andrew Craig Brunson

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar çerçevesinde geçen Ağustos ayında Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yaptırım uygulamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması" için talimat vermiş ve bu yaptırımlar uygulamaya girmişti.

Brunson, hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın 12 Ekim'deki duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Brunson, yurt dışı yasağının da kaldırılmasının ardından ülkesine dönmüştü.

rtr/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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