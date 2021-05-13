Türkiye tanıtım videosu tartışma yarattı

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medyada Türkiye tanıtım sayfası olan "Go Türkiye" hesabından paylaşılan tanıtım videosunda, turizm çalışanlarının "Tadını çıkarın, ben aşılandım" yazan maske takmaları tepki çekti.

Turizm sektörü çalışanlarının "Tadını çıkarın, ben aşılandım" yazılı maskeler taktığı tanıtım videosu tepkiler üzerine internetten kaldırıldı.

Muhalefet sert tepki gösterdi

Videonun ardından muhalefet partisi liderleri Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve hükümeti sert ifadelerle eleştirdi ve bakana istifa çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medyada tanıtım hesabı olan "Go Türkiye" sayfasından paylaşılan videoya tepki göstererek, "Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de videoya tepki gösterdi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan “Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Turizm Bakanı Ersoy'u istifaya davet etti.

Videoya sosyal medyada tepki yağarken #TurizmBakanıİstifa etiketi ile yapılan paylaşımlar trendlere girdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şöförler, havaalanlarında çalışanlar aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demişti.

ANKA, DW / SSB, JD

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