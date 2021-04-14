Türkiye tamamen kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de alınan yeni korona tedbirlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e'a kadar "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

Bu süre boyunca kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde:

- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dâhil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

5 bin vaka hedefi

Erdoğan, hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi için "kuralların en sıkı şekilde uygulanacağını ve tedbirlerin istismarına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

DW/CÖ,TY

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