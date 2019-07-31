 Türkiye: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil | TÜRKİYE | DW | 31.07.2019

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TÜRKİYE

Türkiye: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayaz, kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ederek kayıt altına aldıklarını söyledi.

Syrer an der Grenze zur Türkei (Reuters/O. Orsal)

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerin Türkiye’den sınır dışı edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun hukuken de mümkün olamayacağını kaydetti.

Bu iddialar hakkında son dönemde yayınlanan haberlere değinen Ayaz, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte “Suriye'deki durumdan dolayı, Suriyelilerle ilgili şu anda hukuki olarak sınır dışı kararı alınması mümkün değil. Şu anda kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ediyoruz. Kamptaki kayıt işlemleri bittikten sonra da bir planlama dahilinde onların farklı illere sevkini sağlıyoruz” dedi.

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Suriyeliler ile ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Suriyelilere “gönüllü olarak gidiyoruz” yazan belgeleri imzalatarak onları sınır dışı etmekle suçlanıyor. AFP'ye konuşan Hasan da böyle sınır dışı edildiğini söyledi. (31.07.2019)

Son günlerde suça karışan Suriyelilerin ülkelerine geri gönderileceği söylense de, bu uygulama 2013’ten beri yürürlülükte. Uzmanlara göre Türkiye, yargılama sonucunu beklemeden pek çok Suriyeliyi geri dönmeye zorluyor. (12.07.2019)

İstanbul Valiliği İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması için tarih verdi. (22.07.2019)

20 Haziran Dünya Mülteci günü. Üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye'de, mültecilerin entegrasyonu için hükümet ve sivil toplumun gösterdiği çabalar her zaman sonuç vermiyor. (20.06.2019)

"İstanbul'daki yoğunluğu azaltmak istiyoruz"

Suriyelilerin kötü muameleye maruz kaldıkları yönündeki iddialara da yanıt veren Ayaz, “Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok” diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürü, Suriyelilere yapılan “kayıtlı olunan illere dönün” çağrısına açıklık getirirken İstanbul’daki yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini anlattı, “Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kaydı olmayan Suriyelileri de kamplara sevk edip, orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.

“Kayıtsızlığa tahammül yok

İstanbul’da düzensiz göç konusunda son dönemde sıkılaşan denetimler ve yürütülen operasyonlar hakkında bilgi veren Abdullah Ayaz, bunların “Suriyelilere değil, düzensiz göçe yönelik yapıldığını” aktardı. Genel müdür, son 15 gündür yürütülen operasyonlar kapsamında, “12 bin düzensiz göçmene işlem yapıldığını” söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Bunların 4 bin 700’ünü Afgan, yaklaşık 3 binini de Pakistanlılar oluşturdu… Muhakkak ülkemizde bulunan bir yabancının parmak izine, resmine ve diğer bilgilerine sahip olalım istiyoruz. Bunun için kayıtsızlığa hiçbir şekilde tahammülümüz yok.”

DW, DA/BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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