Türkiye Salih ve Husilere yaptırımı uzattı

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar doğrultusunda Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ve oğlu Ahmed Ali Abdullah Salih ile üç Husi liderinin mal varlığını dondurmaya yönelik kararını bir yıl daha uzattı. Salih ve oğlu dışındaki diğer kişiler Husi lideri Abdulmalik el Husi ile Husi komutanları Abdulhalik el Husi ve Abdullah Yahya el Hakim.

Alınan karara göre, söz konusu kişilerin Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dâhil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2020 tarihine kadar donduruldu. Bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlemin de Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlanmasına karar verildi.

BM Güvenlik Konseyi bu kişilerle ilgili 26 Şubat 2014'te aldığı yaptırım kararını her yıl uzatıyor. Türkiye de aynı doğrultuda 2014'ten bu yana söz konusu kişilere yaptırım uyguluyor.

BM'nin 2015'te yayımladığı bir rapora göre, Salih'in 33 yıllık iktidarında serveti 32 ila 60 milyar dolara ulaştı. BM, Salih'in bu servetini en az 20 ülkede açtığı hesaplarda tuttuğunu belirtmişti.

Salih 2017'de Husilerce öldürüldü

Salih, Arap Baharı döneminde Husilerin de katıldığı ayaklanmalar sonucunda, 2012 senesinde görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Salih daha sonra ise Husilerin 2015'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle sonuçlanan silahlı mücadelesine destek vermişti. Husilerin Yemen'de Sana dâhil birçok bölgeyi ele geçirmesinde Salih'e bağlı silahlı güçler önemli rol oynamıştı. Ancak 2017 yılının sonunda Husilerden desteğini çeken Salih, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyonla diyaloğa yeşil ışık yakmıştı. Salih, birkaç gün sonra ise Husiler tarafından öldürülmüştü.

DW/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe