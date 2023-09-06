Türkiye: Orta Vadeli Program açıklandı

Ekonominin gelecek üç yıl için yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Beştepe'de düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklandı.

OVP'nin tanıtımı için düzenlenen toplantuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

Erdoğan: 7 temel alanda öncelikli reform adımları belirlendi

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha güçlü, güvenli, müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda OVP ile ortaya koyuyoruz. Yeni programda yapısal reformlara özel başlık açtık. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, afet yönetiminden kamu maliyesine kadar 7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik. Ekonomi büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz" dedi. Programa göre, OVP'nin yedi eksenin "Büyüme ve ticaret", "Beşeri sermaye ve istihdam", "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar", "Kamu maliyesi", "Afet yönetimi", "Yeşil ve dijital dönüşüm" ile "İş ve yatırım ortamı" oluşturuyor.

2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 4,5 oranında büyüme hedeflendiğini belirten Erdoğan, "Tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklük ve kişi başına 14 bin 855 Dolar yüksek gelir grubuna sahip ülkeler listesine girmeyi hedefliyoruz öngörüyoruz" dedi. Erdoğan, ihracatın 300 milyar doların, turizm gelirlerinin ise 70 milyar doların üzerine çıkmasının hedeflendiğini açıkladı.

2026 için tek haneli enflasyon hedefi

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak" dedi. Programın dört amacı olduğunu ifade eden Yılmaz, bunların makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması; enflasyonun tek haneye düşürülmesi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Türkiye, son 20 yılda dünya ortalamasından yüzde 2 fazla büyüdü. 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 büyüme ön görüyoruz. Büyüme tahminimiz 2023 sonu için ise yüzde 4,4. Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da enflasyonda yüzde 8,5'lik bir oranla tek haneli enflasyonu hedefliyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 14 mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, "rasyonel politikalara dönüleceği" vaadinde bulunmuştu. Bakan Şimşek, bu dönüşün "kademeli" şekilde ilerleyeceğini açıklamıştı.

DW/BÖ,TY

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