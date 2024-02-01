Türkiye merkezli şirkete İran ve Hizbullah yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a kritik mali destek sağladığı gerekçesiyle Türkiye merkezli bir şirket ve sahibini yaptırım listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışı operasyonlar birimi Kudüs Gücü ve Hizbullah'a "kritik mali destek" sağladığı gerekçesiyle Lübnan ve Türkiye merkezli üç kuruluş ve bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Bu kuruluşların İran mallarının satışından yüzlerce milyon dolarlık kaynak oluşturduğu, alıcılar arasında Suriye hükümetinin de bulunduğu belirtilerek "Bu satışlar Kudüs Gücü ile Hizbullah'ın süregelen terör eylemlerinin finansmanına önemli bir kaynak sağlamakta ve bölgedeki diğer terör örgütlerine de destek oluşturmaktadır" denildi.

Yaptırım listesine alınan Türkiye merkezli Mira İhracat İthalat Petrol şirketinin küresel piyasalarda İran malları satın alma, nakliyat ve satış işlemleri gerçekleştirdiği belirtilerek Mira'nın faaliyetlerinin ABD'nin yaptırımlar listesindeki İran merkezli Hizbullah finans sağlayıcısı Ali Kasır tarafından idare edildiği kaydedildi.

ABD'nin yaptırım listesindeki Hizbullah mali yetkilileri Muhammed Kasır ve Muhammed Emir Alchwiki'nin Mira'yı ticari faaliyetler gerçekleştirmek için kullandığı ve Mira'nın satışlarından elde edilen gelirin Hizbullah ile paylaşıldığı kaydedildi. Mira'nın CEO'su ve sahibinin İbrahim Ağaoğlu adıyla da bilinen İbrahim Talal el-Uveyr olduğu ve şirketin ticarî faaliyetlerini Kasır ve Alchwiki ile birlikte yürüttüğü belirtildi.

Mira İhracat İthalat Petrol şirketi ve sahibi İbrahim Talal el-Uveyr Hizbullah'a destek nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Lübnan merkezli Yara Offshore SAL firması da Hizbullah bağlantılı bir şirket olarak yaptırım uygulanan gemileri kullanma yoluyla büyük miktarlarda İran malını Suriye rejimine sattığı, ayrıca Hizbullah ve Kudüs Gücü adına mali işlemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildi.

Lübnan merkezli Hydro Company for Drilling Equipment Rental şirketi de yüz milyonlarca dolar değerinde İran malının Suriye'ye nakliyatını gerçekleştirmek suretiyle Kudüs Gücü'nün finansmanına katkı sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

DW/BK,EC

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