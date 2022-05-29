  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Symbolbild | Affenpocken
Fotoğraf: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
SağlıkTürkiye

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Batu Bozkürk
2 saat önce

Dünyada 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsüne Türkiye’de henüz rastlanmadı. Peki tedbirler alınıyor mu, aşı olmak gerekli mi?

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-maymun-%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fine-haz%C4%B1rl%C4%B1kl%C4%B1-m%C4%B1/a-61966653

Maymun çiçeği  virüsü Afrika kıtası dışında ilk kez bu kadar yaygın görülüyor. Deride kabarcıklar oluşturan hastalık yakın temasla bulaşıyor. Şu ana kadar 22 ülkede 200'ün üzerinde vaka tespit edildi ancak bir ölüm bildirilmedi. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka tespit edilmediğini ve tedirginliğe gerek olmadığını söyledi; "Vatandaşımız müsterih olsun” dedi.

"Acil eylem planı hazırlanmalı"

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da henüz paniğe mahal olmadığını söylerken devletin hastalığın yaygın görüldüğü ülkelerden gelenlere sağlık taraması yapması gerektiğini ifade ediyor. Ertuğrul aynı zamanda hastalığın Türkiye'de ortaya çıkması durumunda yapılacaklara ilişkin bir yol haritası oluşturulmasını öneriyor: "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şüpheli, olası ve kesin vaka tanımlamaları var. Türkiye'de bu olgularla karşılaşan sağlık çalışanları ne yapacaklar? Vakaları nasıl izole edecekler? Aynı şekilde sınır kapılarında bunlarla ilgili hangi önlemler alınacak?”

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Bülent ErtuğrulFotoğraf: DW

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise vatandaşa yönelik kamu spotları hazırlanması gerektiğini akarıyor. Bu kamu spotlarında “Hangi belirtilerde neler yapılmalı”, “Hastaneye ne zaman başvurulmalı” gibi sorulara cevap verilmesi çağrısı yapan Şenol, bununla birlikte, vatandaşı paniğe sürüklemeyecek bir acil eylem planının oluşturulması gerektiğini dile getiriyor. Bu yolla insanların endişelerinin en aza ineceğini söylüyor.

Maymun çiçeği hastalığının en önemli belirtilerinden biri ciltte meydana gelen döküntüler
Maymun çiçeği hastalığının en önemli belirtilerinden biri ciltte meydana gelen döküntülerFotoğraf: CDC/Getty Images

Türkiye maymun çiçeği aşısı üretebilir mi?

Virüsten korunmak için aşılar bu hastalıkta da devreye giriyor. Türkiye'de aşı takviminde yer alan suçiçeği aşısı, farklı bir virüs ailesinden geldiği için maymun çiçeğine karşı koruma sağlamıyor. 1980’lere kadar yaygın olarak uygulanan çiçek aşısının ise maymun çiçeğine karşı yüzde 85 oranında koruma sağladığı kabul ediliyor.

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu ŞenolFotoğraf: Privat

Bunun dışında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) 2019 yılında onay alan bir maymun çiçeği aşısı bulunuyor. Prof. Ertuğrul bu aşının ortaya çıkmasında kullanılan virüs suşunun Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nden alındığını hatırlatıyor. Prof. Şenol ise Enstitü'nün 2011 yılında kapatıldığını, bu şartlar altında Türkiye'nin aşı üretmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Fahrettin Koca'nın maymun çiçeği ile ilgili yapmış olduğu “aşı geliştirme konusunda yapılabilecekleri istişare ediyoruz” açıklamasını gerçekçi bulmuyor.

Aşı tedariği gerekiyor mu?

Peki, aşı tedarik edilmeli mi? Edilirse kimlere uygulanmalı? Prof. Şenol, maymun çiçeği aşısının tedariğinin bir gereklilik olduğu görüşünde: "Aşı özellikle sağlık çalışanları için getirilmeli. İngiltere yedi vakalık bir yayın yaptı, yedi vakanın biri sağlık çalışanı. Türkiye'nin stoğunda bu aşıların olması şart. Amerika’dan aşı istememiz gerekiyor”

Şenol aşı geldiğinde, koronavirüste olduğu gibi kitlesel bir aşılama değil, yalnızca temaslılara aşı yapılması gerektiğini kaydediyor. Prof. Ertuğrul ise aşı üretimi için Türkiye'nin kaynak ayırması gerektiğinin altını çiziyor. DW Türkçe'nin Sağlık Bakanlığına sorduğu, “Aşı tedariği yapılacak mı? Bu aşı Türkiye'de üretilebilecek mi?” sorularına ise yanıt gelmedi.

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Symbolbild | Affenpocken

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Sağlık
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Foto: "Hoşgeldin Lenin" belgeseli

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Kültür
2 saat önce
"Altılı masa" olarak adlandırılan altı muhalefet partisinin liderlerinden oluşan grup

Altılı masanın gündemi: Kararnameler

Altılı masanın gündemi: Kararnameler

Politika
19 saat önce
Maymun çiçeği virüsü

Panik yersiz ama tedbir şart

Panik yersiz ama tedbir şart

Sağlık
19 saat önce
İsmail Bahçeci'nin annesi Fatma Bahçeci oğlunun fotoğrafıyla

Gözaltında Kayıplar: 90'ların yitirdiği hayatlar

Gözaltında Kayıplar: 90'ların yitirdiği hayatlar

İnsan Hakları
28 Mayıs 2022
Symbolbild I BigTech I Social Media

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

Medya
27 Mayıs 2022

Mültecilerin siyasi malzemeye dönüştürülmesi

Mültecilerin siyasi malzemeye dönüştürülmesi

İnsan Hakları
27 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön