 Türkiye-Mısır istikşafi görüşmeleri tamamlandı | TÜRKİYE | DW | 06.05.2021

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TÜRKİYE

Türkiye-Mısır istikşafi görüşmeleri tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin tamamlandığını açıkladı. Taraflar görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı.

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Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri tamamlandı. Görüşmeler sonrasında taraflar ortak bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

"Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada "Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

Türkiye ile Mısır arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde yapılan görüşmeler 2013 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi başbakanlığındaki hükümete darbe yapmış ve yönetime el koymuştu. Darbe sonrasında Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl süreyle diplomatik temas kurulmamıştı.

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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