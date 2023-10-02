Türkiye Kuzey Irak'tan petrol ithalatını yeniden başlatıyor

Kuzey Irak'tan Ceyhan limanına yapılan, Türkiye'nin Mart ayında durdurduğu petrol ithalatının bu hafta içinde başlatılacağı açıklandı.

Irak'ın Türkiye'yi uluslararası tahkime vermesi sonrasında Irak'ın kuzeyinden durdurulan petrol ithalatıyeniden başlatılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın açılış oturumunda konuşan Bayraktar, "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel ve benzeri felaketler nedeniyle bakıma alınan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini" belirterek "Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek" dedi.

Türkiye tazminata mahkum edilmişti

Türkiye, Irak hükümetinin şikayeti üzerine gerçekleşen tahkim süreci sonrası 25 Mart'ta Kuzey Irak'tan Ceyhan limanına yapılan petrol ithalatını durdurmuştu. Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin (IKBY) merkezi yönetimi baypas ederek Türkiye'ye doğrudan petrol ihraç etmesiyle ilgili davada Irak'ı haklı bulmuş, satış yetkisi bulunmadığı halde IKBY'den 2014-2018 yılları arasında satın aldığı petrol nedeniyle Türkiye'yi Bağdat yönetimine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Türkiye'nin petrol ithalatını durdurması sonrasında Irak hükümeti 13 Mayıs'ta hattın yeniden açılması için Ankara'ya başvuruda bulunmuş, ancak sonuç alamamıştı.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak hükümetine, boru hattının depremden hasar görüp görmediği konusunda teknik incelemelerin devam ettiğini söylediğini belirterek "Biz de boru hattını incelemek üzere bir teknik heyet göndereceğiz. Böylelikle hattın hazır olup olmadığını ya da ek kontrollere ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz" demişti. Iraklı yetkililerden de konunun teknik değil siyasi olduğuna yönelik değerlendirmeler gelmişti.

DW/BK,BÖ

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