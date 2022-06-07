Türkiye Karadeniz'deki tahıl koridorunda ne rol oynayacak?

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un temasları öncesinde Karadeniz'de tahıl koridoru planlarıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Medyaya yansıyan haberlere göre, Türk ordusu da planda aktif rol oynayacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde Karadeniz'den tahıl koridoru açılması planıyla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna yönetimi, ülkedeki limanların girişlerini mayınlardan arındırmaya çağrıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Mayınların temizlenmesi, gemilere, silah taşıyıp taşımadıkları Rus askerlerince kontrol edildikten sonra limanlara girme, tahıl yükleme ve yine bizim yardımımızla uluslararası sulara açılma imkanı tanıyacaktır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarını ablukası, başta yoksul Afrika ülkeleri olmak üzere Karadeniz üzerinden gelen tahıla muhtaç durumdaki pek çok ülkede açlık krizi tehdidinigündeme getirdi. Ukrayna verilerine göre 20 milyon tonu aşkın tahıl sevkiyata hazır bir şekilde Ukrayna limanlarında mahsur kalmış durumda. Birleşmiş Milletler, tahıl ihracatının yeniden başlatılması için Ukrayna ve Rusya yönetimleriyle temas halinde. Savaşta arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye, tahıl ihracatı konusunda İstanbul'da bir koordinasyon merkezi oluşturulması teklifinde bulunmuştu.

Akar: Epey ilerleme sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tahıl koridoru konusunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösterdiklerini belirterek Rusya, Ukrayna ve BM arasında süren görüşmelerde "epey bir ilerleme sağlandığını" söyledi. Akar, "Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Bu konudaki sorumluluğun büyük oranda Türkiye'de olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz." yanıtını verdi. Akar, bir gazetecinin "Konunun tıkandığı nokta neresi?" demesi üzerine, "Güven. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İzvestiya: Odessa limanı için plan hazır

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen İzvestiya gazetesi, dün yayımladığı haberinde Moskova, Kiev ve Ankara'nın Odessa limanından tahıl sevkiyatı için bir taslak üzerinde uzlaştığını bildirmişti. Rus hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Türk ordusunun Ukrayna karasularındaki mayınları temizleme işlemini üstleneceği ve gemilere uluslararası karasularına çıkana kadar refakat edeceği belirtilmiş, ardından gemilerin İstanbul Boğazı'na kadar Rus savaş gemileri eşliğinde ilerleyeceği kaydedilmişti.

Gazete, Lavrov'un Türkiye'deki temasları sırasında planın detaylarının üzerinden geçileceğini ve sonrasında resmi olarak duyurulacağını yazdı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Azak Denizinde Rusya'nın kontrolüne giren Berdyansk ve Mariupol limanlarının mayın temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahıl sevkiyatına hazır olduğunu açıkladı. Ancak Karadeniz'e göre daha sığ olan Azak Denizindeki limanlara daha küçük gemiler giriş yapabiliyor. Ukrayna'nın en önemli limanı Odessa ise halen Rus ablukası altında.

dpa,rtr/BK,BÖ