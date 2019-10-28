Türkiye kökenli Belit Onay Hannover belediye başkanlığı yolunda

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de Pazar günü yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine Yeşiller Partisi'nin adayı olarak giren Türkiye kökenli Belit Onay, ikinci tura kaldı. Yüzde 32,2 oy alan Onay, 186 bin 379 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından desteklenen bağımsız aday eski Volkswagen yöneticisi Eckhard Scholz'dan 49 oy fazla alarak birinci sırada yer aldı. 1981'de Almanya'nın Goslar kentinde dünyaya gelen Belit Onay, 2013'ten bu yana Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu'nda Yeşiller Partisi bünyesinde parlamenter olarak görev yapıyor.

Eckard Scholz (solda) ve Belit Onay, 10 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Hannover’deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin en büyük kaybedeni Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. 1946 yılından bu yana belediye başkanını çıkana SPD’nin adayı Marc Hansmann, resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 23,5 ile üçüncü sırada kaldı. Belit Onay ve Eckard Scholz, 10 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Hannover'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçları, aynı gün doğudaki Thüringen eyaletinin sonuçlarıyla oluşturduğu tezat nedeniyle de ilgi çekti. Thüringen'de Sol Parti yüzde 31 oy oranı ile en güçlü parti, AfD de yüzde 23,4 ile ikinci parti olurken, Sol Parti adayı Hannover'de yüzde 1,9'da kaldı, AfD adayı ise ancak yüzde 4,6 oy alabildi.

Reuters/AÜ,HS

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