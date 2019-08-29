 Türkiye İtalya′da bir Alman vatandaşını tutuklattı | AVRUPA | DW | 23.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Türkiye İtalya'da bir Alman vatandaşını tutuklattı

Türkiye tarafından uluslararası yakalama kararı ile aranan bir Alman vatandaşı tatil için gittiği İtalya'da tutuklandı.

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme (picture alliance/dpa/B. Roessler)

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası tutuklama kararı ile aradığı Kürt kökenli bir Alman vatandaşı İtalya'da tutuklandı. 45 yaşındaki Almanya ve Türkiye vatandaşının İtalya'nın Milano kentinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Milano'daki Alman Başkonsolosluğu tutuklanan kişi ile irtibata geçti.

Hannover Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi. Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor. Almanya'da yaşayan yakınları tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması nedeniyle politik sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğini belirterek, Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiklerini belirttiler.

Almanya Dışişleri Bakanlığı devrede

Gazetede yer alan habere göre, tutuklanan kişinin ağabeyi durumu Hannover'in eski belediye başkanı Herbert Schmalstieg'e aktardı. Schmalstieg de Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen'den yardım istedi. Annen tutuklanan kişinin serbest bırakılması için diplomatik girişim başlattı.

Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması nedeniyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı. Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.

AFP / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Sürgündeki yazar Doğan Akhanlı 29.08.2019

Türkiye kökenli yazar Doğan Akhanlı, 2001 yılından bu yana Alman vatandaşı ama eserlerini hâlâ Türkçe yazıyor. Akhanlı 2019 yılında Goethe Enstitüsü'nün Goethe Madalyası'nı aldı. Yazar 2017 yılında, Türkiye'nin Interpol üzerinden çıkarttığı tutuklama kararı nedeniyle İspanya'da gözaltına alınmıştı.

Dogan Akhanli in Köln

Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü 29.08.2019

Türk asıllı Alman Yazar Doğan Akhanlı, Weimar kentinde Goethe madalyası ile ödüllendirildi. Akhanlı 2017 yılında, Türkiye’nin Interpol üzerinden çıkarttığı tutuklama kararı nedeniyle İspanya’da gözaltına alınmıştı.

Europol Internationale Razzia Doping Medikamentenfälschungen

Tarihin en büyük doping operasyonunda 234 tutuklama 09.07.2019

Avrupa polis teşkilatı Europol, dopingle mücadele amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonda 234 kişinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 3,8 milyon doping maddesine el kondu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Avrupa Halk Partisi grup Başkanı Manfred Weber

Alman siyasetçi Weber’den Erdoğan’a: Şantajı kabul edemeyiz

Avrupa Halk Partisi grup Başkanı Weber Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının sürdürülmesi gerektiğini belirtti, mülteciler konusunda AB’ye baskı yapmaması gerektiği konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  