 Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu | SPOR | DW | 11.06.2021

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SPOR

Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu. İki takım Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ciro Immobile İtalya'nın ikinci golünü attı

Ciro Immobile İtalya'nın ikinci golünü attı

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

İtalya'nın gollerini 66'ncı dakikada Ciro Immobile ve 79'uncu dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

Euro 2020 | Türkei - Italien

Türkiye A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek.

DHA/SSB,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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