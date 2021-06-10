Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu

Avrupa'da nehir çöpüyle denizleri en çok kirleten ülke Türkiye

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekti.