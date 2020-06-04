Türkiye ile Libya arasında askeri üs müzakereleri

Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında, ülkedeki iki askeri üssün Türkiye tarafından kullanılmasına yönelik görüşmeler yapıldığı bildirildi. Reuters haber ajansının, isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağa dayandırdığı haberde, Misrata kentindeki deniz üssü ile Vatiyye Hava Üssü'nün kullanımı konusunda henüz nihai karara varılmadığı, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan Türk kaynak, "Vatiyye üssünün Türkiye tarafından kullanılması gündemde, Misrata deniz üssünün kullanımı da mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. Reuters, iki üssün kullanımının Türkiye'nin Akdeniz'in güneyinde kalıcı varlık göstermesi yolunda bir hazırlık anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı. Ajansa konuşan Robert Bosch Akademisi'nden Galip Dalay da "Libya'da özellikle de bir deniz üssünün, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu 'kurumsallaştıracağı' ve Arap ve Avrupalı rakipler karşısında önemli avantaj kazandıracağı" yorumunda bulundu.

4 Haziran’da Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac, çatışmaların sona ermesinin ardından, iki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle enerji ve inşaat alanlarında artırılacağını dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin askeri destek verdiği UMH, son dönemde Halife Hafter birliklerine karşı önemli askeri başarılar kazanmış, Mayıs ayında stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssünde de kontrolü ele geçirmişti. UMH, Türkiye'nin yanı sıra Katar ve İtalya tarafından desteklenirken Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Rusya Hafter'e destek veriyor.

Reuters / ET,BK

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