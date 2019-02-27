 Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı suçlamalar | DÜNYA | DW | 13.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı suçlamalar

İsrail Başbakanı Netanyahu, İbrahim Kalın'ın "ırkçılık" suçlamasına yanıt verdi. Netanyahu, "diktatör" olarak tanımladığı Erdoğan'ı "İsrail demokrasisine saldırmakla" itham etti. Erdoğan, “Netanyahu sen zalimsin” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Netanyahu'nun sarf ettiği sözler üzerinden tartışma yaşanıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Netanyahu İsrail 'Tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum" şeklindeki sözlerine cevap verdi. Netanyahu, "Türkiye'nin diktatörü Erdoğan, kendi hapishaneleri Türk gazeteci ve hâkimlerle doluyken İsrail demokrasisine saldırıyor. Şaka gibi!" diye tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yanıtı ise bugün geldi. Erdoğan, Ankara'daki bir açılış töreninde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı'na seslenerek, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin, sen kadınları hücrelere mahkum eden zalimsin. 7'den 70'e binlerce insanı hücrelere tıkayan zalimsin" dedi.

"Sadece bizim değil aynı zamanda Hristiyanların da kutsal mabedine, Kubbet-üs Sahra, Haremi Şerif, buralar bizim için kutsal. Senin askerin, polisin postallarıyla buralara giriyor" ifadesini kullanan Erdoğan, Bizi tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama hesabını uluslararası arenada size soracağız" diye ekledi. Erdoğan, "İsrail'in başbakanı Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor" diye konuştu.

İsrail'deki tartışmalar

Önümüzdeki ay genel seçimlerin yapılacağı İsrail'deki "ulus devlet" devlet tartışmaları, Netanyahu'nun partisinden Kültür Bakanı Miri Regev'in sözleri üzerine başlamıştı.

Sağcı Likud partisi üyesi Regev, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, seçmenleri geçen Aralık ayında kurulan İsrail Direnç Partisi'ne oy vermemeleri konusunda uyarmıştı. Söz konusu partinin amacının İsrailli Arap partileriyle ittifak kurmak olduğunu savunarak bu konuda uyarıda bulunan Regev, daha önce Netanyahu tarafından da dile getirilen bir iddiayı yinelemişti.

İsrailli model ve aktris Rotem Sela, Regev'in açıklaması üzerine Instagram'dan, "Bu hükümetten biri ne zaman, İsrail'in tüm vatandaşlarının devleti olduğu ve tüm insanların eşit yaratıldığı mesajını halka verecek?" yorumunda bulunmuştu.

Tartışmaya katılan Netanyahu'nun cevabı da Instagram üzerinden gelmişti. "İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir" diyen Netanyahu, hükümetin geçen yıl meclisten geçirdiği yasaya göre "İsrail'in Yahudi halkının ulus devleti olduğunu" hatırlatmıştı.

Kalın'dan yeni tweet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Netanyahu'nun bu sözleri üzerine Salı günü, "Netanyahu İsrail 'Tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail’in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diye tweet atmıştı.

Kalın, Netanyahu'nun verdiği yanıta cevaben bugün yeni bir tweet atarak, "Netanyahu, Araplar ve Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler kullandıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkûm ediyor. Baskı ve yalanlar, suçlarınızı gizlemeyecek" dedi.

Taraflar arasındaki söz düellosu sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan, "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" notuyla, Erdoğan’ın 2009'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e yönelik açıklamasının görüntülerini paylaştı.

Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi İsrailli Araplar üzerinden sağ görüşlü seçmenin sandığa gitme oranını yükseltmeye çalışmakla eleştiriliyor. İsrailli Araplar, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 17,5'ini oluşturuyor. Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi, İsrail Genelkurmay eski Başkanı Gantz'ın genel başkanı olduğu İsrail Direnç Partisi ve Maliye eski Bakanı Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Partisi'nin kurduğu ittifak. İsrail Başbakanı, seçimlerin ardından hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı kendini savunmak için mahkemeye çıkacak.

DW,AFP,rtr/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu: Netanyahu'nun PKK'ya büyük sempatisi var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki göstererek "PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olması" dedi. (24.12.2018)  

Netanyahu: Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamasına sert karşılık verdi. Türkiye'nin "karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" söyleyen Netanyahu Erdoğan'ın "Suriyelileri ve Kürtleri katlettiğini" ifade etti. (24.07.2018)  

Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir

İsrail'de başsavcı işadamlarından pahalı hediyeler kabul ettiği ve görevini kötüye kullandığı öne sürülen Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma açılabileceğini bildirdi. Netanyahu suçlamaları canlı yayında reddetti. (28.02.2019)  

Benzer içerik

Türkei Ankara - Jared Kushner trifft auf Tayyip Erdogan

Trump'ın damadı Erdoğan'a Ortadoğu barış planını anlattı 27.02.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner arasında Ankara'daki görüşmede, Washington'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm öngören planı ele alındı.

Zypern Energie Gas Bohrplattform Homer Ferrington im Mittelmeer

Doğu Akdeniz'de doğal gaz gerilimi 28.02.2019

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arayışları, Türkiye ile Yunanistan'ı kıta sahanlığı eksenli bir ihtilafa sürükleyebilir. Bölgedeki çekişmenin siyasi ve hukuki ayağını Atina'dan Stelyo Berberakis mercek altına aldı.

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin

Suriyeli Kürtlerden güvenli bölge planına tepki 15.01.2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de kurulması için görüşmelerin yürütüldüğü güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi. Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge planına karşı çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avustralyalı Kardinal'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

Avustralyalı Kardinal George Pell, Melbourne’de 1990'lı yıllarda iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan altı yıl hapse mahkum edildi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  