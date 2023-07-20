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Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

3 saat önce

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50 milyar 700 milyon dolar değerinde stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.Fotoğraf: Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court via REUTERS

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50 milyar 700 milyon dolar değerinde stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde iki ülke arasında 13 belge imzalandı ve kabul edildi. Açıklamada "Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır" denildi.

Ayrıca "Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır" denildi.

Şimşek: BAE'nin programımıza duyduğu güveni yansıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektörde imzalanan anlaşmalar BAE'nin programımıza duyduğu güveni yansıtmaktadır. BAE'nin Türkiye'ye yönelik devam eden güçlü desteği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında üç günlük Körfez turuna çıkmıştı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar'dan sonra üçüncü durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından dün resmi törenle karşılandı. El Vatan Sarayı'ndaki resmi törenin ardından Erdoğan ile Al Nahyan baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

DW / EC, GY

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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

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