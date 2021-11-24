Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'yi ziyaret ediyor.

El Nahyan'ın ziyareti öncesinde Ankara'dan ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile El Nahyan'ın baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı.

Türkiye ve BAE arasında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bağlamında mali bilgilerin değişimine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.

Ayrıca Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında, Abu Dabi Kalkınma Holding (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasında, Abu Dabi Kalkınma Holding ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da bir mutabakat anlaşması imzalandı. Ayrıca iki ülkenin gümrük ve çevre konularında işbirliğine dair mutabakat anlaşmaları imzalandı.

10 milyar dolar yatırım

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan El Suwaidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" diye konuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Aralık ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildiriliyor.

İki ülke arasındaki sorunlar

Türkiye-BAE ilişkileri, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çımıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken, Türkiye Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı. Türkiye, BAE'yi Yemen'deki pozisyonu ve İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatması nedeniyle de eleştiriyor.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ziyaretinde Peker'in durumunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında ilk temas kuruldu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar aslında geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen ve TL'de tarihi değer kayıpları yaşayan Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu. Abu Dabi Yatırım Ajansı'nın Türkiye'de, Getir ve Trendyol gibi şirketlerde yatırımları bulunuyor.

Reuters,ANKA / SSB,ET

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