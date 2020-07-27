Türkiye ile ABD arasında Kavala gerginliği 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Osman Kavala’nın tutukluluğu ile ilgili gerginlik yaşanıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'de devam eden bir davaya "bu denli müdahalesi çelişkilidir" diyerek, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadelerini kullandı.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur" ifadesini kullandı.

Aksoy bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen sürece herkesin saygı duymak zorunda olduğunu kaydederek, "Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır" söyleminde bulundu.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği daha önce yaptığı Twitter paylaşımında, "Tüm suçlamalardan beraati ve 2+ yıl göz altında kalıp Şubat'ta serbest bırakılmasından saatler sonra, Türk yetkililer Osman Kavala'yı mesnetsiz suçlamalarla yeniden tutukladı. Türkiye'yi, Kavala'yı serbest bırakmaya, adil ve şeffaf bir dava yürütmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kavala 2017'den beri tutuklu

Osman Kavala 1 Kasım 2017’de "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat’ta beraat etti ancak hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek aynı gün tekrar gözaltına alındı. Kavala 9 Mart’ta, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı. Osman Kavala 1,001 gündür tutuklu bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Aralık 2019’da Kavala’nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek, ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı.

DW /SSB, ET

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