Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

En yüksek büyüme hizmet sektöründe

2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları arttı

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı ise 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüme kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'da büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyümesini Twitter hesabından yorumladı. İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirten Elvan, " Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için, düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda büyüme rakamlarını yorumladı. Muş, " Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini belirtti. Bakan Muş, "2'nci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

DW / HT,JD

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