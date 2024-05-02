Türkiye İsrail'le tüm ticari ilişkilerini kesti iddiası

Bloomberg'in iki Türk hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre Türkiye, Perşembe gününden itibaren İsrail ile arasındaki bütün ithalat ve ihracat faaliyetlerini, Ankara'nın aldığı bir karar doğrultusunda askıya aldı.

Haberde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ve İsrail'den ithalatını durdurarak, bu ülkeye ambargo uygulama kararı aldığı iddia edildi. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Nisan'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'ın İsrail- Türkiye ticareti hakkındaki sorusuna, "İsrail ile yoğun ticareti artık ayakta tutmuyoruz" yanıtını vermişti.

Kartz'dan Erdoğan'a "diktatör" tepkisi

Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduğunun iddia edilmesinin ardından X hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş insanlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır" ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları doğrulamış oldu.

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını geçen ay kısıtlamıştı.

DW / TY,ET

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