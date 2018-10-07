Türkiye Huawei'nin bölgesel üssü oldu

Çin’in küresel akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiren markası Huawei, Türkiye’deki tüketiciler tarafından da her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Çinli şirket Türkiye pazarındaki payını yalnızca 2 yıl içinde yüzde 3’ten yüzde 30’a çıkardı ve Apple’ın önüne geçerek, Güney Koreli Samsung’dan sonra Türkiye'de en çok tercih edilen ikinci akıllı telefon markası haline geldi.

Bu nedenle ABD’nin Huawei’ye ilişkin yaptırım kararı alması ve Google’ın marka ile ilişkisini keseceğine yönelik haberler, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, ABD ile yaşanan sıkıntılara rağmen Huawei’nin Türkiye’deki yükselişi sürecek.

2019 yılı itibariyle dünya çapında akıllı telefon pazarının yüzde 19’unu elinde bulunduran ve pazarda Samsung’dan sonra ikinci büyük marka olan Huawei, son günlerde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda.

2018 yılını, 108 milyar doların üzerinde bir gelir ile kapatan Çinli teknoloji devi, 2019’da yüzde 10 büyüme ile gelirlerini 120 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor. Ancak Trump yönetiminin ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla Çinli şirkete yönelik bir dizi kısıtlama kararı alması, Huawei için yıl sonu planlarını riske atabilecek bir gelişme.

Akın: Şu anda piyasada genel bir durgunluk olsa da, Huawei satışlarında artış sürüyor

Pazar payı 2 yılda yüzde 30’a çıktı

Huawei ürünlerine yönelik gelişmeler, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Zira yaklaşık 50 milyon adet ile akıllı telefon kullanımının çok yoğun olduğu Türkiye’de Huawei ürünlerine olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın Türkiye akıllı telefon pazarına ilişkin yayınladığı verilere göre, Ağustos 2017’de yüzde 3,2 olarak açıklanan Huawei Türkiye akıllı telefon kategorisi pazar payı, Ağustos 2018’de yüzde 21,3 seviyesine, Mart 2019'da ise yüzde 29,9'a yükseldi.

Huawei Türkiye Tüketici Ürünleri Ülke Müdürü Seth Wang’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, yıl sonuna kadar Türkiye’deki pazar payının yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Ancak ABD yaptırımlarının hayata geçmesinin satışlarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

DW Türkçe’nin ulaştığı Huawei Türkiye yöneticileri, ABD ve Google ile ilgili sorulara yanıt veremeyeceklerini söylüyor. Bununla birlikte şirketin Türkiye pazarındaki büyümesinin istikrarlı biçimde devam edeceğini dile getiriyorlar.

"2020’de satış patlaması olacak"

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve tüketici elektroniği zincirlerinden biri olan İstanbul Bilişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Akın, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Huawei marka akıllı telefonların Türkiye’deki tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğine dikkat çekiyor. "Şu anda piyasada genel bir durgunluk olsa da, Huawei satışlarında artış sürüyor" diyen Akın, bunda Çinli şirketin ürünleri için yarattığı kaliteli ve ucuz algısının etkili olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, tüketicilerin ABD ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimlerin de etkisi ile ABD menşeili markalar yerine Çinli bir markaya daha sıcak bakmaya başladığını ifade eden Ediz Akın, şöyle konuşuyor:

"Bugün yaşanan tartışma cep telefonları ile değil, yazılım teknolojileri ile ilgili. ABD, kendi markası olan Apple’ı korumak istiyor ama Huawei pazarda agresif biçimde büyümeye devam ediyor. Biz 5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte, 2020 ile birlikte Huawei satışlarında patlama olacağını düşünüyoruz."

En büyük ikinci AR-GE merkezi Türkiye'de

Türkiye, Huawei için yalnızca 80 milyonluk nüfusu ile dev bir pazar değil, aynı zamanda dünya çapında geliştirdiği teknolojiler açısından da kritik bir merkez. Şirketin 2009 yılında İstanbul’da kurduğu AR-GE Merkezi, Huawei’nin Çin dışındaki AR-GE merkezleri içerisinde Hindistan’dan sonraki en büyük teknoloji merkezi olma özelliğine sahip.

Huawei’nin İstanbul-Ümraniye'deki dev AR-GE merkezinde mobil operatörler başta olmak üzere, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar 30 ülkedeki mobil operatörlere hizmet veriliyor.

Merkezdeki 500'ün üzerindeki çalışanın yüzde 87’si Türk mühendislerden oluşurken, Huawei’nin Türkiye’deki yatırımlarının toplamı 1,5 milyar TL’ye yaklaşıyor. Türkiye’nin 3G ve 4,5G’ye geçiş sürecinde aktif rol alan şirket, Türkiye’nin 5G teknolojisine uyumu konusunda da çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin 3 büyük cep telefonu operatörü olan Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom şebekelerinin de büyük kısmında Huawei imzası bulunuyor.

"Türkiye, şirketin bölgesel üssü"

DW Türkçe’ye konuşan Teknolojioku.com Yayın Yönetmeni Özgür Çetin'e göre, Türkiye Huawei için çok stratejik bir pazar konumunda. Şirketin küresel pazardaki yeri ile Türkiye pazarındaki yerinin birbiriyle paralellik taşıdığına dikkat çeken Özgür Çetin, "Huawei Türkiye’ye çok yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Türkiye, hem Doğu Avrupa hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarları için merkez konumunda" diyor.

Şu an için ABD yaptırımlarının Türkiye’deki tüketiciler açısından fazla bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Özgür Çetin ancak ABD ile yaptırım geriliminin devam etmesi ve Google gibi başka firmaların da Huawei’den uzaklaşması durumunda sorunun büyüyebileceği görüşünde.

Çetin, "Çünkü insanlar akıllı telefonları, içindeki uygulamaları kullanmak için alıyor. Huawei, telefonu bedava da dağıtsa, içinde Google, Facebook, Instagram olmadıktan sonra kimse almaz. O yüzden ABD’li şirketlerin Huawei ile ilişkisini sürdürüp sürdürmeyeceği kritik önemde" diye konuşuyor.

Çetin: ABD yaptırımları şu an için Türkiye’deki tüketiciler açısından fazla bir anlam ifade etmiyor

ABD 90 günlük süre verdi

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi yeni ürünler hayata geçirmek için ABD menşeili malzeme almaktan men etmişti. Ancak daha sonra Huawei’ye uygulanacak kısıtlamaların bir kısmının 90 gün süreyle askıya alındığı açıklanmıştı.

Trump yönetimi, Çinli şirketin bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu öne sürüyor. Huawei kullanıcıları, ABD yaptırımlarının ağırlaşacağı 19 Ağustos tarihinden sonra mevcut Google Play uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek, fakat yeni Android versiyonlarına geçemeyecek.

Bu nedenle Huawei ve alt markası Honor akıllı telefonlarının satışlarında bir miktar düşüş bekleniyor. Bununla birlikte Huawei telefonlarının ikinci el pazarında da ucuzlayacağı öngörülüyor.

Aram Ekin Duran

© Deutsche Welle Türkçe