Türkiye genelinde konut satışları Ocak'ta yüzde 24,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışlarının Ocak ayında yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 adet olduğunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak ayında yüzde 77,2 düşüşle 6 bin 537 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, yüzde 9,3 pay ile Ankara ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı ise Ocak ayında yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 adet oldu. Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar. 605 konutla Iraklılar oldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.

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Türkiye ekonomisinin son 15 yıldaki itici gücü olan inşaat sektörü ekonomideki daralma nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan sektörde durgunluk nedeni ile konut satışları her ay yaklaşık yüzde 10 düşüyor. Hükümet dar boğazı aşmak için 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık vermek de dahil sektörü rahatlatmak amaçlı çeşitli önlemlere baş vuruyor.

DW/SSB,BÖ

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