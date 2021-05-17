Türkiye Gökkuşağı Endeksi'nde sondan ikinci

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü nedeniyle LGBTİ+ çatı örgütü Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) Avrupa teşkilatı tarafından hazırlanan 2021 Gökkuşağı Endeksi (Rainbow Europe) bugün yayınlandı.

LGBTİ+ üyesi olan sığınmacı ve mültecilere sağladığı koruma ile Gökkuşağı Endeksi sıralamasında yüzde 94 oranla beş yıldır en üst sırada yer alan Malta bu sene de yine listenin en üst sırasında yer aldı. Malta'yı Belçika ve Lüksemburg izledi. LGBTİ+ üyelerinin ülkelerdeki yasal ve politik durumlarını yansıtan harita, 49 Avrupa ülkesini yüzde 0 ile yüzde 100 arasında sıralamaya tabi tutuyor. 100 en iyi, 0 en kötü durumu temsil ediyor.

Türkiye sıralamada en kötü ikinci sırada

Sıralamanın en altında yer alan ülkeler bu sene de değişiklik göstermedi. Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan Gökkuşağı Endeksi'nde en alt sıralamada yer alan üç ülke oldu. Azerbaycan yüzde 2 ile listenin en altında bulunurken, Azerbaycan'ı yüzde 4 ile Türkiye ve yüzde 8 ile Ermenistan takip etti.

ILGA'nın direktörü Evelyne Paradis Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada 2021 raporuna ilişkin, "Pek çok ülkede bir geriye gidiş söz konusu ve sadece başlıklarda öne çıkan Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde değil” dedi. Paradis İsveç, Hollanda, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin bile pandemi nedeniyle taahhhüt ettikleri hak iyileştirmelerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'da 2020 yılında evlilik eşitliği anayasadan çıkartılmış ve eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanmıştı.

Polonya, AB'de LGBTİ+ hakları konusunda sicili en kabarık ülke. Raporda, ülkedeki sivil toplumun bu yıl daha da daralmış olduğu, kamusal etkinliklerde insanların polis tarafından korunmak yerine, saldırıya uğradığı kaydedildi. Polonya aynı zamanda ifade özgürlüğü ve yerel yönetimlerde LGBTİ+ karşıtı düzenlemelerle sıralamada geriye düştü.

Raporda Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'nın ise gösteri hakkı ve kamusal LGBTİ+ etkinliklerinde güvenlik önlemlerini arttırma konusundaki iyileştirmeler nedeniyle sıralamada daha iyi bir konuma geldiği kaydedildi.

Gökkuşağı Endeksi raporu yıllık olarak Avrupa’daki LGBTİ+ üyelerinin yasal ve politik durumlarını mercek altına alıyor. 49 Avrupa ülkesi söz konusu haklar bağlamında sıralamaya tabii tutuluyor. Ülkelerin eşitlik, aile, nefret suçları, nefret söylemleri, vücut bütünlüğü, cinsiyetin yasal olarak tanınması, sivil topluma ayrılan alan ve sığınmacıların durumları konusundaki yasaları ve politikaları analiz ediliyor.

rtr, DW / AI, BÖ

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