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Türkiye: Eris varyantı 9 kişide görüldü

15 Eylül 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Omicron'un alt varyantı Eris'in görüldüğünü duyurdu.

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Türkei - Gesundheitsminister Fahrettin Koca
Fotoğraf: Aydin Üstünel/DHA

Türkiye'dekoronavirüsün alt varyantı Eris’in 9 kişide görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, son dönemde bazı ülkelerde görülmeye başlanan koronavirüsün Eris varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos başında yaptığı açıklamada Omicron'un alt varyantı olan Eris olarak adlandırılan EG.5 varyantının 50'den fazla ülkede görüldüğünü duyurmuştu. DSÖ, Eris'i "gözlem altındaki varyant" olarak sınıflandırmış, daha sonra ise statüsünü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

DW / HT,EC

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