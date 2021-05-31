Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte Türkiye'nin yüzde 6,4 civarında büyüme göstereceği tahmin ediliyordu.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’yı (GSYH) oluşturan faaliyetlerde geçen yılın ilk çeyreğine göre en fazla artış yüzde 18 ile bilgi ve iletişimde gerçekleşti. Sanayide yüzde 11,7; tarımda yüzde 7,5; hizmet sektöründe yüzde 5,9; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde yüzde 3,7; inşaat sektöründe yüzde 2,8 artış kaydedildi.

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında ise yüzde 1,8 büyümüştü.

Pandemi gölgesinde, büyük oranda kredi destekleriyle sağlanan büyümeye rağmen 2020’de kişi başına düşen yıllık gelir 8 bin 599 dolarla son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Son 7 ayda Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir kez, Merkez Bankası Başkanı’nın da iki kez değiştiği ekonomi yönetimi uzun süredir yüksek enflasyon, yüksek faiz ve Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya.

DW / GY, HT

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