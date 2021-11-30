Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) Temmuz-Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

TÜİK açıklamasında "GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı" denildi.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri söz konusu üç aylık dönemde yüzde 25,4 artış gösterdi. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde artış yüzde 22,6, hizmetlerde yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,7, sanayide yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 4,7 oldu. En büyük azalma yüzde 19,9 ile finans ve sigorta faaliyetlerinde olurken, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 artış gösterdi.

TÜİK açıklamasına göre, "Üretim yönetimiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon oldu." GSYH'nin üçüncü çeyrek değerinin cari fiyatlarla ABD Doları bazında 225 milyar 497 milyon olduğu belirtildi.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamalarının üçüncü çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 oranında arttığı kaydedildi. Devletin nihai tüketim harcamalarının yüzde 9,6 oranında arttığı, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun yüzde 2,4 oranında azaldığı belirtildi.

TÜİK açıklamasına göre mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yine bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 arttı, ithalat ise yüzde 8,3 azaldı. İşgücü ödemelerinde artışın yüzde 36,3 olduğu net işletme artığı/karma gelirin yüzde 38,6 arttığı belirtildi.

DW/ EC, BÖ

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