 Türkiye destekli UMH′den Hafter′e bir darbe daha | DÜNYA | DW | 05.06.2020

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DÜNYA

Türkiye destekli UMH'den Hafter'e bir darbe daha

Libya'da BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından da desteklenen Trablus hükümetine bağlı güçler, General Hafter'in başkent yakınlarındaki son kalesini de ele geçirdi.

Libya'da General Hafter güçlerine karşı ilerlemeye devam eden UMH savaşçıları

Libya'da General Hafter güçlerine karşı ilerlemeye devam eden UMH savaşçıları

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin batısındaki çatışmalarda General Halife Hafter komutasındaki birliklere karşı yeni bir zafer kazandı.

Hafter'in başkent Trablus yakınlarındaki son kalesi olarak bilinen Tarhuna kasabası, UMH güçlerinin kontrolüne geçti. Trablus'un güneydoğusundaki tepelere kurulu olan bu kasaba, Hafter güçlerinin başkenti ele geçirmek için 14 ay boyunca sürdürdüğü saldırılar açısından stratejik önem taşıyordu.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, silahlı İHA'larca desteklenen UMH güçlerinin organize bir şekilde hızla ilerdiğini belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Masada bir çözüm olabilir ancak Hafter güçleri her anlamda avantajını yitiriyor" diye ekledi.

Serrac, Türkiye'den mesaj vermişti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nce desteklenen Hafter güçlerine karşı Türkiye'nin özellikle havadan verdiği destekle son dönemde önemli askeri başarılar elde etti.

Ancak ülkenin doğusu ve güneyindeki petrol sahaları hâlen Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayez Serrac, Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından "Libya'nın tamamını kontrol altına almakta kararlı olduklarını" söylemişti.

BM, Libya'da ateşkes sağlanması için tarafları bir kez daha müzakere masasına oturtabilmek amacıyla görüşmelerini sürdürüyor. Ülkede daha önce sağlanan ateşkes uygulamaları kalıcı olmamıştı.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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